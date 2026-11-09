Muere en el hospital el atacante del tiroteo de Cracovia del sábado

Policía y ambulancias en la Plaza del Mercado de Cracovia, Polonia, 07 de noviembre de 2026. Se escucharon disparos en el centro de Cracovia por la tardeT EFE

El presunto autor del tiroteo cometido el pasado sábado en Cracovia, que causó seis muertos y 16 heridos, y del que sospecha que también mató a tres familiares en otra localidad, ha muerto esta madrugada en un hospital de la ciudad, informó la Policía regional de Pequeña Polonia en un mensaje publicado en X.

"Informamos de que el autor de estos trágicos sucesos ha fallecido esta madrugada en el hospital", confirmó el breve comunicado, sin aportar por el momento más detalles sobre la hora exacta del fallecimiento ni sobre las causas médicas de la muerte.

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El supuesto atacante, un ciudadano polaco de 24 años con ideas ultraderechistas, había resultado herido de gravedad el sábado durante el enfrentamiento con los agentes que intentaron detenerlo tras el tiroteo.

Fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, donde fue intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones y permanecía en estado crítico, según informó la fiscalía nacional polaca.

La fiscalía nacional de Polonia abrió ayer domingo una investigación por un delito de carácter terrorista y, según dijo el sábado el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, el supuesto tirador estaba "fascinado con ideologías de extrema derecha", aunque no reveló más detalles.

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El ataque se produjo alrededor de las 15.00 horas (14.00 GMT) del sábado en la Plaza del Mercado Principal, el corazón histórico y turístico de Cracovia.

El hombre irrumpió con un vehículo en la plaza y abrió fuego de forma indiscriminada contra los transeúntes, según las autoridades.

La Policía aseguró que el atacante actuó solo y que fue neutralizado en unos tres minutos, tras un intercambio de disparos con los agentes. Dos policías resultaron heridos de bala durante la intervención; uno de ellos llegó a estar en estado grave y fue sometido a cirugía.

El balance inicial confirmado por las autoridades fue de seis fallecidos -cuatro mujeres y dos hombres, entre ellos un ciudadano británico-y 16 heridos, cinco de ellos extranjeros.

Entre los heridos figuran también los dos agentes que intervinieron en la detención.

Paralelamente, durante el registro de la vivienda del supuesto atacante, en la localidad de Ostrowiec Świętokrzyski (sur), fueron hallados los cadáveres de tres personas -dos mujeres y un hombre-, presuntamente sus padres y su hermana, con heridas de bala.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, calificó los hechos de “atentado” y decretó dos días de luto nacional.

La muerte del atacante cierra una primera fase de la investigación, pero no aclara aún el móvil exacto ni el alcance completo de los hechos, mientras continúan las diligencias judiciales y policiales.