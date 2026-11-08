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Polonia investiga como un delito de terrorismo el tiroteo en Cracovia que causó seis muertos
La Fiscalía Nacional de Polonia abrió este domingo una investigación por "un delito de carácter terrorista" tras el tiroteo indiscriminado cometido la víspera en la plaza del Mercado de Cracovia por un atacante polaco que se encuentra detenido y que mató a seis personas.
La investigación la lleva un fiscal de la sección de Cracovia del Departamento de Investigación de la Fiscalía Nacional, según un comunicado de este órgano publicado en la red social X.