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Mundo

Polonia investiga como un delito de terrorismo el tiroteo en Cracovia que causó seis muertos

Efe
08/11/2026 14:13
La Policía polaca trabaja en el lugar del suceso
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EFE
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La Fiscalía Nacional de Polonia abrió este domingo una investigación por "un delito de carácter terrorista" tras el tiroteo indiscriminado cometido la víspera en la plaza del Mercado de Cracovia por un atacante polaco que se encuentra detenido y que mató a seis personas.

Ostrowiec Świętokrzyski (Polonia), 07/11/2026.- Servicios de seguridad y policía se encuentran afuera de la casa del atacante de Cracovia en Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia, 07 de noviembre de 2026. Un hombre atacó a transeúntes y policías con un arma automática en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, dejando seis personas muertas y 16 heridas. El primer ministro Donald Tusk anunció que se encontraron tres cadáveres en la casa del asesino, que se cree que son los cuerpos de familiares directos del perpetrador. (Polonia, Cracovia) EFE/EPA/Piotr Polak POLONIA FUERA

Hallan tres cuerpos en la vivienda del presunto autor del tiroteo en Cracovia

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La investigación la lleva un fiscal de la sección de Cracovia del Departamento de Investigación de la Fiscalía Nacional, según un comunicado de este órgano publicado en la red social X. 

Cracovia (Polonia), 07/11/2026.- Policía y ambulancias en la Plaza del Mercado de Cracovia, Polonia, 07 de noviembre de 2026. Se escucharon disparos en el centro de Cracovia por la tarde. Un helicóptero de rescate aéreo aterrizó en el lugar. Según los primeros informes, hay víctimas y personas heridas. (Polonia, Cracovia) EFE/EPA/Art Service POLONIA OUT

Al menos seis muertos y más de diez heridos en un tiroteo en la ciudad polaca de Cracovia

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