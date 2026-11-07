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Mundo

Hallan tres cuerpos en la vivienda del presunto autor del tiroteo en Cracovia

Efe
07/11/2026 23:43
Ostrowiec Świętokrzyski (Polonia), 07/11/2026.- Servicios de seguridad y policía se encuentran afuera de la casa del atacante de Cracovia en Ostrowiec Świętokrzyski, Polonia, 07 de noviembre de 2026. Un hombre atacó a transeúntes y policías con un arma automática en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, dejando seis personas muertas y 16 heridas. El primer ministro Donald Tusk anunció que se encontraron tres cadáveres en la casa del asesino, que se cree que son los cuerpos de familiares directos del perpetrador. (Polonia, Cracovia) EFE/EPA/Piotr Polak POLONIA FUERA
Servicios de seguridad y policía, afuera de la casa del atacante de Cracovia este sábado 
EFE
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El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este sábado que se hallaron tres muertos en la vivienda del hombre detenido por el tiroteo indiscriminado en la plaza mayor de la ciudad de Cracovia, en el sur del país, en el que fallecieron al menos seis personas y otras 16 resultaron heridas, incluido el presunto perpetrador.

En una comparecencia ante los medios nada más llegar a Cracovia, el jefe del Gobierno polaco indicó que se trata "probablemente familiares directos del agresor".

La Policía confirmó en la red social X que en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz, "en el domicilio del hombre detenido en Cracovia, se encontraron los cuerpos de tres personas: dos mujeres y un hombre".

Cracovia (Polonia), 07/11/2026.- Policía y ambulancias en la Plaza del Mercado de Cracovia, Polonia, 07 de noviembre de 2026. Se escucharon disparos en el centro de Cracovia por la tarde. Un helicóptero de rescate aéreo aterrizó en el lugar. Según los primeros informes, hay víctimas y personas heridas. (Polonia, Cracovia) EFE/EPA/Art Service POLONIA OUT

Al menos seis muertos y más de diez heridos en un tiroteo en la ciudad polaca de Cracovia

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Previamente, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, había informado a los medios de que se estaban llevando a cabo registros en la vivienda del detenido.

El hombre, de 24 años, irrumpió este sábado en la plaza del Mercado de Cracovia con un automóvil y disparó indiscriminadamente a los transeúntes antes de huir y ser sometido por agentes de la Policía, que lo trasladaron a un hospital de la ciudad.

Tusk aseguró al respecto que la Policía, los servicios especiales y la Fiscalía "harán todo lo posible" para informar lo antes posible sobre los motivos del tiroteo.

El ministro del Interior había indicado en una rueda de prensa que las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor del ataque actuó solo y tenía "unas opiniones muy, muy radicales". "Estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha", sostuvo.

El domingo y el lunes serán días oficiales de luto nacional en Polonia, según confirmó Tusk además en la rueda de prensa. 

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