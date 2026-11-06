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Mundo

El partido del alcalde de Nueva York organiza una concentración en apoyo a la huelga general en España

Efe
06/11/2026 20:43
Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa en el distrito de Brooklyn, Nueva York.
Zohran Mamdani, durante una conferencia de prensa en el distrito de Brooklyn, Nueva York.
EFE/Sarah Yenesel
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El partido de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos (DSA, por sus siglas en inglés), formación que impulsó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este viernes una concentración en apoyo a la huelga general en España del próximo miércoles.

El DSA convocó una protesta este domingo, día 8, frente al Consulado de España en Nueva York para respaldar la paralización prevista para el día 11 en el país europeo y para "recordar a Maricarmen", la mujer de 87 fallecida tras ser desahuciada en Madrid.

"Falleció, pero su recuerdo y el de todas las víctimas de la violencia por parte de los propietarios sigue vivo", dijo el DSA en una publicación en la red social Instagram.

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Maricarmen Abascal murió tras quince días hospitalizada después de ser desahuciada el pasado 23 de septiembre de su piso en Madrid, en el que residió 71 años. Su desahucio y su posterior fallecimiento provocaron una oleada de protestas por todo el país.

La concentración en Nueva York, que arrancará a las 12 del mediodía hora local (17.00 GMT), busca también que otras personas afectadas por la crisis habitacional expongan sus testimonios.

"Inquilinos de todo el mundo están organizando vigilias en solidaridad con la huelga general del 11 de noviembre en España para reclamar el derecho a la vivienda, el control de los alquileres y el fin de los desahucios", explicó la formación.

MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Muere Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada en Madrid que avivó las protestas

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Los sindicatos españoles CCOO (Comisiones Obreras) y UGT (Unión General de Trabajadoras y Trabajadores), entre otros, han llamado a una huelga general de 24 horas para reivindicar salarios suficientes para acceder a una vivienda digna.

La convocatoria, que se formalizó tras una acampada en la Puerta del Sol de Madrid, tendrá lugar 18 días antes de las elecciones generales adelantadas en España.  

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