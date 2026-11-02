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Mundo

Sube a 24 el número de muertos en un ataque ruso contra una escuela en Zaporiyia

Efe
02/11/2026 21:19
Volodímir Zelenski
Volodímir Zelenski
Europa Press
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Al menos 24 personas han muerto este lunes en la localidad de Komishuvaja, cerca del frente y en la región ucraniana de Zaporiyia, al lanzar Rusia una decena de bombas aéreas que impactaron sobre una escuela donde la población civil recibía ayuda humanitaria, según un balance publicado por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Entre los muertos hay dos integrantes de los equipos de rescate y cuatro policías, según la fuente.

"Los ataques fueron dirigidos contra una escuela utilizada para propósitos humanitarios, la gente estaba recibiendo ayuda humanitaria allí", escribió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en sus redes sociales al condenar el ataque.

Zelenski informó en un primer momento de la muerte de 18 personas, un balance revisado después al alza por el Servicio de Emergencias.

El presidente ucraniano precisó que las fuerzas rusas lanzaron una decena de bombas aéreas, que son explosivos de gran potencia con sistemas de navegación propios que se dejan caer desde aviones.

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Además de la escuela en sí, algunas de las bombas que siguieron al primer impacto fueron lanzadas sobre "el refugio donde la gente se guarecía".

Zelenski explicó que las labores de rescate en busca de posibles víctimas mortales y de supervivientes continuaban en el momento en que ofreció este primer balance.

Según explicó en su cuenta de Telegram el responsable de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Mijailo Semikin, un gran número de personas estaban "desaparecidas" después del ataque.

"Las operaciones de búsqueda y rescate siguen en marcha en el lugar de los hechos. La lucha por salvar cada vida continúa", según Semikin.

Por su parte, Zelenski destacó que "los rusos no podían no saber que cada semana los vecinos que se han quedado en Komishuvaja reciben ayuda humanitaria en ese mismo lugar (en el que cayeron las bombas)".

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Zelenski agregó que este ataque con pocos precedentes por el número de bombas aéreas lanzado contra una zona civil en corto espacio de tiempo "es una prueba más de que Rusia no quiere una desescalada".

"Después de la operación humanitaria en Oleshki", dijo Zelenski sobre la tregua de seis días que ambos bandos declararon hasta este domingo en el frente de Jersón para evacuar a población civil, "hubo un momento en que podrían haberse dado nuevos pasos para demostrar que era posible avanzar hacia a paz".

"Con estos crímenes, Rusia envía una señal totalmente opuesta", concluyó el mandatario ucraniano, que pidió "una respuesta contundente y dura" de la comunidad internacional contra Rusia por este ataque.

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