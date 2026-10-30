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Mundo

Miles de personas vuelven a salir a la calle en Italia para protestar contra el Gobierno en plena huelga general

Otr Press
30/10/2026 19:03
Una barricada en la calle hecha de contenedores de basura y otros materiales arde durante una protesta y huelga general en todo el país organizada por sindicatos y organizaciones estudiantiles contra el aumento del costo de vida, en Roma, Italia, 30 de octubre de 2026. (Protestas, Italia, Roma) EFE/EPA/ANGELO CARCONI
Una barricada en la calle hecha de contenedores de basura y otros materiales arde durante una protesta en Roma, este viernes 
EFE/ Angelo Carconi
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Miles de personas han vuelto este viernes a salir a la calle en toda Italia para protestar contra el Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, en plena huelga general, convocada en el marco de las protestas que se han venido repitiendo en varios países de Europa y que en el caso italiano estallaron a mediados de octubre y están lideradas por estudiantes y trabajadores.

Las principales marchas han sido convocadas en ciudades como Roma, la capital, así como Milán, Nápoles y Turín, donde los estudiantes de institutos y universidades se han sumado tanto en estas ciudades como en más de 50 siguiendo la convocatoria de la Unión Sindical de Base (USB), que ha instado a la población a sumarse a la huelga para protestar por el alto coste de vida y el gasto en defensa.

El propio sindicato apunta a que ya son cerca de un millón las personas que se habrían sumado a las protestas a lo largo de la jornada, si bien de momento ni el Gobierno ni la Policía han ofrecido datos al respecto.

Las fuerzas de seguridad han desplegado grandes dispositivos en todo el país para hacer frente a posibles actos de violencia tras los graves disturbios registrados hace dos semanas, cuando más de 200 agentes resultaron heridos solo en Milán.

PONFERRADA (LEÓN) (ESPAÑA), 23/10/2026.- El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (3i) y el de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (3d) tras participar en la III edición del Foro Ancares: 'Los Retos del Noroeste' posan en el Castillo de los Templarios en Ponferrada este viernes. EFE/ Ana F. Barredo

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Así, han informado de que se han registrado enfrentamientos en la plaza Castello de Turín, donde los manifestantes han avanzado hacia los policías y han lanzado huevos y botellas de plástico y de cristal, lo que ha llevado a los agentes a hacer uso de cañones de agua.

Además, una decena de agentes han resultado heridos durante las protestas en Vicenza, en la región de Véneto, mientras que unas 25.000 personas se están manifestando en Milán, según informaciones de la agencia de noticias Adnkronos.

Las manifestaciones se producen en un contexto de creciente presión económica sobre los hogares italianos, especialmente entre las rentas bajas y medias, afectados por la inflación, el encarecimiento de la gasolina y el diésel y el estancamiento de los salarios; situación a la que se suma la dificultad para acceder a viviendas asequibles en los principales núcleos urbanos del país.

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