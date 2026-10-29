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Mundo

María Corina Machado: La transición democrática en Venezuela "es irreversible"

Efe
29/10/2026 20:24
Machado, habla en una rueda de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello este jueves, en Caracas.
Machado habla en una rueda de prensa en la Universidad Católica Andrés Bello este jueves, en Caracas.
EFE/ Miguel Gutiérrez
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La líder opositora María Corina Machado afirmó este jueves que la transición política en Venezuela "es irreversible", al tiempo que sostuvo que estos tres días transcurridos desde su regreso al país el pasado domingo evidencian que el plan de tres fases propuesto por Estados Unidos, tras la captura del presidente Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, continúa avanzando.

"La transición democrática es irreversible", dijo Machado en su primer encuentro con medios de comunicación tras su regreso al país, después de permanecer diez meses en el extranjero.

La dirigente opositora aseguró también que su presencia en Venezuela "demuestra que la transición avanza" y agradeció a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, haber abierto la "compuerta de la libertad" en el país.

"Gracias a (...) su acción del 3 de enero se ha abierto esta compuerta a la libertad que va a permitir que Venezuela avance en una transición democrática y que consolidemos a nuestro país como el mayor aliado que Estados Unidos habrá tenido en la región", declaró Machado desde las instalaciones de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

Captura de pantalla tomada del Canal estatal VTV de Venezuela, que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante una alocución este jueves, en Caracas (Venezuela). Rodríguez se dirigió al país, poco antes de la conferencia de prensa convocada por la líder opositora María Corina Machado, el primero desde el retorno de la premio nobel al país, el pasado domingo. EFE/ Canal Estatal VTV SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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Asimismo, consideró que los plazos para la convocatoria de elecciones presidenciales en Venezuela ya han quedado claros, luego de que el lunes un funcionario del Departamento de Estado estadounidense dijera que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, debería declarar vacante el cargo en 2027.

"El secretario de Estado (estadounidense), Marco Rubio, ha planteado una secuencia de hechos a los efectos de avanzar hacia una transición democrática que deja claro la realización de unas elecciones presidenciales en el 2027. Eso atiende con responsabilidad la urgencia de un país, ha dejado claro también lo que ha ocurrido en estos días, que la transición democrática es irreversible y también estamos aquí para asegurarnos que sea organizada y pacífica", remarcó.

Por otra parte, dijo que no tiene prevista una reunión con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pese a que ha manifestado reiteradamente su disposición a dialogar con la mandataria en el marco del proceso de transición iniciado tras la captura de Nicolás Maduro.

Machado, que volvió a Venezuela tras al menos siete intentos frustrados por supuestos impedimentos, encabezó el domingo una caravana de vehículos desde el estado Lara (oeste), donde hizo su primera aparición pública tras ingresar al país, hasta Caracas, la capital.

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La víspera, Machado visitó el estado de La Guaira y conversó con los supervivientes del doble terremoto que afectó a esta zona costera en junio pasado y dejó más de 6.000 muertos, según cifras oficiales.

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