Cuatro buques petroleros han sido afectado por minas navales en Ormuz este jueves

Buques de carga en un extremo del estrecho de Ormuz, cerca de la costa de Dibba Al Fujairah, Emiratos Árabes Unidos, el pasado mes de julio EFE

Irán elevó a cuatro el número de buques que han chocado este jueves con minas navales en el estrecho de Ormuz, después de que la Armada del Ejército anunciara un nuevo incidente con un petrolero que se suman a otros tres comunicados por la Guardia Revolucionaria iraní.

“Antes del mediodía de hoy, un petrolero infractor que navegaba por una zona prohibida e insegura al este del estrecho de Ormuz sufrió daños y un incendio tras chocar con minas navales y quedó inmovilizado”, afirmó la Armada del Ejército en un comunicado.

La fuerza naval advirtió de que el estrecho está cerrado para los buques que pretendan atravesar zonas prohibidas e inseguras sin coordinación previa y llamó a las navieras a no confiar en las "mentiras" estadounidenses, en alusión a las afirmaciones del Comando Central de Estados Unidos (Centcom) de que el estratégico paso marítimo esta abierto y ha sido despejado de minas.

Horas antes, la Armada de la Guardia Revolucionaria había anunciado que otros tres petroleros habían chocado con minas navales tras apagar sus radares y sistemas de navegación e intentar abandonar el estrecho por una ruta meridional no autorizada.

Un barco incendiado y hundido

Un barco se incendió y terminó hundiéndose este jueves en el estrecho de Ormuz, informó la entidad de la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) e indicó que toda la tripulación está a salvo, en nuevo incidente en medio de las tensiones por la renovada escalada de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

La UKMTO dijo en un comunicado haber recibido un informe sobre un incidente ocurrido a unas 9 millas náuticas al norte de la localidad de Khasab, en el extremo norte de Omán y ubicada en el estrecho de Ormuz, donde el capitán de otra embarcación "ha informado del avistamiento de otro buque en llamas".

Más tarde, la entidad actualizó la situación asegurando que las "autoridades regionales han identificado la embarcación como un 'dhow' (embarcación tradicional de vela), la cual se vio involucrada en un incidente de seguridad marítima que provocó un gran incendio a bordo, causando que la embarcación escorara y se hundiera".

No obstante, las autoridades locales "han confirmado que la tripulación ha sido evacuada de forma segura", añadió la UKMTO.

Asimismo, recomendó a los buques que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa a la UKMTO, mientras las autoridades llevan a cabo la investigación.

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En las últimas dos semanas, Irán ha informado de al menos 20 incidentes con buques, incluidos los cuatro anunciados hoy, de los cuales 16 corresponden a choques con minas navales y cuatro a ataques directos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó la semana pasada a Irán de inventar ataques y choques con minas para elevar el precio del petróleo antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

Por su parte, el Centcom afirmó el domingo que el tránsito comercial por el estrecho ha ganado impulso en los últimos meses y que más de 3.000 buques han cruzado Ormuz con apoyo de sus fuerzas en los últimos seis meses.

Irán y Estados Unidos mantienen un pulso por el estrecho de Ormuz, cuyo tránsito restringe Teherán desde el inicio de la guerra hace ocho meses, mientras Washington mantiene un cerco naval sobre los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica.