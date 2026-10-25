Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

María Corina Machado ya se encuentra de regreso en Venezuela

Efe
25/10/2026 17:36
AME9682. BARQUISIMETO (VENEZUELA), 25/10/2026.- Fotografía cedida por el partido político Vente Venezuela que muestra a la premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado (c), siendo recibida por simpatizantes este domingo, en el Santuario Divina Pastora en Barquisimeto (Venezuela). Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno. EFE/ Vente Venezuela /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
 Fotografía cedida por el partido político Vente Venezuela que muestra a Machado (c), siendo recibida por simpatizantes este domingo, en  Barquisimeto (Venezuela)
EFE
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, ya se encuentra de regreso en Venezuela y reapareció este domingo en una Iglesia católica del estado Lara (noroeste) abrazada por los seguidores de su partido Vente Venezuela (VV) en medio de una eucaristía.

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, se ve a la opositora saludando a los presentes en la misa y en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en Lara.

Minutos antes, había indicado en X: "Estoy aquí. Con ustedes".

Luego, el líder opositor Edmundo González Urrutia confirmó en la misma red social que la líder se encontraba en territorio venezolano.

"Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso", dijo el opositor.

Hasta ahora, no hay información sobre cómo se dio su regreso, pero se adelantó que su regreso pudo haber sido a través de la frontera con Colombia. 

AME9824. NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 22/09/2026.- Fotografía difundida en la cuenta oficial de Telegram Prensa Presidencial de Venezuela en la que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (c-i), hablando con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c-d), este martes en un encuentro que supone un acercamiento inédito entre Washington y Caracas, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Prensa Presidencial de Venezuela /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Trump y Delcy Rodríguez sellan su alianza con un encuentro inédito en Nueva York

Más información

González Urrutia anticipó que "muy pronto" él también regresará para que el país "avance verdaderamente hacia la libertad".

"Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo. 

Trump niega saber algo sobre su regreso 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no sabe "nada" sobre el regreso a Venezuela de María Corina Machado, pero expresó su deseo de que esté a salvo.

"No sé nada sobre ello", dijo al ser preguntado por reporteros en Washington. "Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo", agregó el mandatario.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Imagen de archivo de agentes de los Mossos d'Esquadra

Al menos veinte heridos graves al colisionar un autobús y un turismo en Barcelona
EFE
Coche patrulla de la Policía Nacional

Detenido un hombre por un intento de homicidio contra el portero de una discoteca de A Coruña
Europa Press
Algunas de las tapas que ofrecía el Puerta del Sol en su apertura

La nueva propiedad del Puerta del Sol de A Coruña se cansa menos de un año después de su traspaso
Guillermo Parga
MADRID (ESPAÑA), 25/10/2026.- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (c) se dirige a los medios de comunicación tras encabezar una manifestación en Madrid para pedir que España no se olvide de la ciudad autónoma y de su situación tras la llegada masiva de migrantes a finales del pasado julio. EFE/ Sergio Pérez

Vivas reitera que Ceuta sigue sin recuperar la normalidad y lamenta que no haya devoluciones administrativas
OTR Press