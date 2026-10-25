Fotografía cedida por el partido político Vente Venezuela que muestra a Machado (c), siendo recibida por simpatizantes este domingo, en Barquisimeto (Venezuela) EFE

La líder opositora y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, ya se encuentra de regreso en Venezuela y reapareció este domingo en una Iglesia católica del estado Lara (noroeste) abrazada por los seguidores de su partido Vente Venezuela (VV) en medio de una eucaristía.

En imágenes difundidas por su equipo de comunicaciones, se ve a la opositora saludando a los presentes en la misa y en la plaza del pueblo de Santa Rosa, en Lara.

Minutos antes, había indicado en X: "Estoy aquí. Con ustedes".

Luego, el líder opositor Edmundo González Urrutia confirmó en la misma red social que la líder se encontraba en territorio venezolano.

"Hoy es un día muy importante para los venezolanos. Nuestra voz soberana retorna con ella para liderar y encaminar este proceso", dijo el opositor.

Hasta ahora, no hay información sobre cómo se dio su regreso, pero se adelantó que su regreso pudo haber sido a través de la frontera con Colombia.

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González Urrutia anticipó que "muy pronto" él también regresará para que el país "avance verdaderamente hacia la libertad".

"Ustedes lo saben, esto es hasta el final", añadió el opositor que se encuentra exiliado en Madrid desde septiembre de 2024.

Desde que Machado saliera de Venezuela en diciembre del año pasado para recibir el Nobel de la Paz en Oslo, la opositora había manifestado que regresaría para seguir luchando por un cambio de Gobierno.

Sin embargo, vio trabas para su regreso con al menos siete impedimentos aéreos y marítimos, según denunció el mes pasado su equipo.

Trump niega saber algo sobre su regreso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no sabe "nada" sobre el regreso a Venezuela de María Corina Machado, pero expresó su deseo de que esté a salvo.

"No sé nada sobre ello", dijo al ser preguntado por reporteros en Washington. "Es una mujer muy agradable. Me dio su Premio Nobel, así que ¿cómo puedo decir otra cosa? Espero que esté a salvo", agregó el mandatario.