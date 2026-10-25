Francia registra 1.314 detenidos y 24 comercios saqueados en las protestas del sábado

Disturbios en Francia EFE

Las autoridades francesas detuvieron a 1.314 personas y contabilizaron 24 comercios saqueados durante las manifestaciones del sábado en favor del poder adquisitivo y de los servicios públicos, frente a las 2.628 detenciones y los 1.522 establecimientos afectados registrados el día 17 de octubre, informó este domingo el Ministerio del Interior.

Este balance aún provisional, tras una noche "tranquila", incluye 53 miembros de las fuerzas de seguridad heridos, frente a los 1.144 de la semana anterior, precisó Interior, al señalar también que los servicios de emergencia intervinieron la víspera en 75 incendios, frente a los 2.025 registrados el 17 de octubre.

Las protestas del sábado 24 reunieron a 410.000 personas en todo el país, 110.000 de ellas en París, en 289 concentraciones, frente a los 550.000 participantes y las 441 movilizaciones de la semana anterior, según el ministerio.

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Afirmó además que las manifestaciones celebradas la víspera siguiendo itinerarios acordados con las autoridades y bajo supervisión policial pudieron desarrollarse con normalidad.

Sin embargo, subrayó que grupos radicales de extrema izquierda intentaron atacar a las fuerzas de seguridad y causar daños a personas y bienes en varias ciudades.

"Aunque el nivel de violencia de estos elementos radicales fue el mismo que la semana pasada, los intentos de actuación -que provocaron la intervención sistemática de las fuerzas del orden, de conformidad con las instrucciones claras del ministro del Interior- pudieron ser generalmente obstaculizados", destacó Interior.

El Ministerio de Interior indicó que han abierto varias investigaciones, sin precisar cuántas, y advirtió de que el balance todavía es provisional y podría actualizarse en las próximas horas.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, agradeció la actuación de la policía, la gendarmería y los servicios de emergencia, y expresó su apoyo a los agentes heridos durante los incidentes.

"La anticipación y el posicionamiento previo del dispositivo, así como la agilidad y la movilidad durante la intervención, permitieron impedir la mayoría de las acciones dirigidas contra las personas o los bienes", subrayó Interior.

Estas movilizaciones se enmarcan en una ola de protestas iniciadas en septiembre por los estudiantes de institutos para reclamar, entre otras cosas, mejoras en sus centros y en la educación, a la que se sumaron después los universitarios, así como los sindicatos y los 'chalecos amarillos', que añadieron sus reclamaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y la defensa de los servicios públicos en general.

Los convocantes de las movilizaciones de los dos últimos fines de semana han llamado a una nueva jornada de protesta el próximo sábado y preparan una huelga general para el 5 de noviembre, con la que pretenden aumentar la presión sobre el presidente Emmanuel Macron.