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Mundo

El Reino Unido tiene 1.000 días para prepararse para la guerra, dice el ministro de Defensa

Javier Otazu
25/10/2026 13:22
El secretario británico de Defensa, Wes Streeting
El ministro británico de Defensa, Wes Streeting
EFE
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El ministro británico de Defensa, Wes Streeting, cree que el Reino Unido tiene mil días para prepararse para la guerra, en un artículo publicado en el diario Telegraph en el que da a entender que Rusia es la amenaza existencial para su país y todo Europa.

"Nuestros adversarios se lo deben pensar dos veces antes de atacarnos. Y si no lo conseguimos, debemos asegurarnos que el Reino Unido está listo para la guerra", señala Streeting, antes de hacer un balance de todas las fuerzas de tierra, mar y aire con que cuenta el país.

Para Streeting, lo que ha cambiado no es la voluntad de los enemigos del Reino Unido de dañar al país, sino su capacidad: "Para el 2030, su fuerza de choque y su economía de guerra los pueden poner en posición de atacarnos, y esto nos da poco más de mil días para completar nuestra misión: prepararnos con nuestros aliados para luchar y ganar".

En su artículo, el ministro cita explícitamente la amenaza que suponen "tanques rusos atravesando nuestras fronteras", pero a esa le añade otras como "el terrorismo apoyado por un Estado o los actos hostiles de sabotaje diseñados para perturbar nuestras vidas" y para "extender el miedo" entre los ciudadanos, una posible alusión a Irán.

Hace solo dos días, el Gobierno lanzó un llamamiento para que la población se preparase para un escenario de emergencia -fuera climática o una catástrofe de otro tipo- y acaparase agua potable y alimentos enlatados en un escenario de eventual caída de las comunicaciones y de los medios de pago electrónicos durante tres días seguidos.

El ministro critica a los conservadores por haber dejado al Reino Unido "con el ejército más menguado desde las guerras napoleónicas", y se jacta de que su Gobierno laborista ha emprendido el incremento en gasto de defensa más grande desde la Guerra Fría. 

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