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Mundo

Disturbios en varias ciudades francesas al término de las manifestaciones pacíficas  

Efe
24/10/2026 18:38
Cientos de manifestantes participaron este sábado en una demostración pacífica contra el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos en París
Cientos de manifestantes participaron este sábado en una demostración pacífica contra el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos en París
EFE
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Tras haberse desarrollado de forma pacífica casi todas las manifestaciones convocadas este sábado en Francia contra el encarecimiento de la vida y las condiciones estudiantiles, que agruparon a 800.000 personas, según los organizadores y 410.000 según la policía, los disturbios comenzaron a estallar en algunas de ellas, como París, Lyon, Marsella, Burdeos, Toulouse o Estrasburgo.

También se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden en Clermont-Ferrand, Nantes, Lille, Grenoble o Niza, mientras que en Orleans, donde se temían disturbios importantes por la coincidencia del Congreso de la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen con una concentración antifascista, la calma fue la nota dominante.

Si a media jornada el ministro del Interior, Laurent Nuñez, se felicitaba de la calma en la que se desarrollaban las manifestaciones, aunque apelaba a la prudencia, la tensión comenzó a elevarse cuando estas terminaban. 

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