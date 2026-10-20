Trump afirma que España fue "invadida" por migrantes y "no está haciendo nada al respecto"

Donald Trump EFE/ Samuel Corum

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, en referencia a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta este verano, que España fue "invadida de forma repentina y masiva" por extranjeros y que el país "no está haciendo nada al respecto".

"En el caso de Francia y de toda Europa, fíjense en lo que ocurrió en España: el país fue invadido de forma repentina y masiva", explicó Trump a medios durante un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

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"Llegaron por decenas de miles, entraron a raudales en España, y el país no está haciendo nada al respecto. Simplemente aceptaron su llegada. Venían de todas partes del mundo, de países que atraviesan situaciones sumamente difíciles", añadió el mandatario al hablar de sus políticas migratorias de mano dura, que se basan en incrementar el número de deportaciones.

El republicano se pronunció de esta manera en un acto convocado para presentar una iniciativa para denunciar en Estados Unidos casos de fraude y malversación, algo en lo que, según su Gobierno, se han embarcado comunidades de inmigrantes en estados como Minesota.

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"Vuelvo a insistir: miren lo que pasó en España. Hace apenas un par de semanas, más de cien mil personas irrumpieron en el país en cuestión de minutos. Y no hacen nada al respecto. No sé dónde están viviendo (los migrantes) no lo sé. Es una situación de locura", afirmó Trump antes de subrayar que toda Europa vive una emergencia migratoria que amenaza con destruir el continente.

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