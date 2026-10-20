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Mundo

Trump afirma que España fue "invadida" por migrantes y "no está haciendo nada al respecto"

Efe
20/10/2026 21:11
Donald Trump camina por el Pórtico Sur de la Casa Blanca, antes de partir desde el helipuerto
Donald Trump
EFE/ Samuel Corum
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes, en referencia a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta este verano, que España fue "invadida de forma repentina y masiva" por extranjeros y que el país "no está haciendo nada al respecto".

"En el caso de Francia y de toda Europa, fíjense en lo que ocurrió en España: el país fue invadido de forma repentina y masiva", explicó Trump a medios durante un acto celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Vista de la playa del Trampolín de Ceuta, este miércoles. Mientras focos, drones y prismáticos de las fuerzas de seguridad miran este miércoles a la frontera que separa España de Marruecos ante el llamamiento a una nueva entrada masiva de migrantes, algo que hasta este mediodía no se había producido, la vida sigue abriéndose paso al otro lado de Ceuta, en la ya conocida playa del Trampolín. EFE/ Reduan

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"Llegaron por decenas de miles, entraron a raudales en España, y el país no está haciendo nada al respecto. Simplemente aceptaron su llegada. Venían de todas partes del mundo, de países que atraviesan situaciones sumamente difíciles", añadió el mandatario al hablar de sus políticas migratorias de mano dura, que se basan en incrementar el número de deportaciones.

El republicano se pronunció de esta manera en un acto convocado para presentar una iniciativa para denunciar en Estados Unidos casos de fraude y malversación, algo en lo que, según su Gobierno, se han embarcado comunidades de inmigrantes en estados como Minesota.

CEUTA (ESPAÑA), 18/10/2026.- Miembros de la Policía Nacional partipan este domingo en una operación para desalojar las naves del Tarajal, en Ceuta, como consecuencia del elevado número de chabolas que se habían ubicado cerca de este espacio. Varias decenas de migrantes han huido esta mañana por los montes próximos a la frontera del Tarajal en Ceuta tras la actuación de la Policía Nacional en este entorno, donde se habían acumulado numerosas infraestructuras de personas que entraron ilegalmente en la ciudad a finales de julio. EFE/ Reduan

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"Vuelvo a insistir: miren lo que pasó en España. Hace apenas un par de semanas, más de cien mil personas irrumpieron en el país en cuestión de minutos. Y no hacen nada al respecto. No sé dónde están viviendo (los migrantes) no lo sé. Es una situación de locura", afirmó Trump antes de subrayar que toda Europa vive una emergencia migratoria que amenaza con destruir el continente.

"Europa tiene que cambiar su rumbo. De lo contrario, no quedará nada de Europa", aseveró

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