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Mundo

Macron apela al orden tras expresar "ira y vergüenza" por los disturbios en Francia

Efe
18/10/2026 22:56
Macron reacciona antes de una Reunión de Crisis Interministerial presidida por él en el Palacio del Elíseo en París, este domingo
Macron reacciona antes de una Reunión de Crisis Interministerial presidida por él en el Palacio del Elíseo en París, este domingo
EFE
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Con "ira y vergüenza", el presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este domingo los disturbios y saqueos registrados en varias ciudades del país, anunció medidas para reforzar la seguridad, prometió transparencia sobre la actuación policial e iniciativas para responder a las demandas de los estudiantes y de los ciudadanos acuciados por la inflación.

"Esta noche todos sentimos ira y vergüenza", afirmó Macron en una declaración solemne televisada de diez minutos de duración, un día después de los graves incidentes ocurridos durante las movilizaciones contra el encarecimiento del coste de la vida, y que continuaron este domingo especialmente en París.

Disturbios, ataques contra edificios públicos, pillajes y daños a centenares de comercios, que atribuyó a grupos de extrema izquierda y delincuentes, pero pidió distinguir entre los responsables de los actos violentos y los manifestantes que plantean reivindicaciones legítimas.

Macron reclamó al Gobierno, y en particular al ministro del Interior, Laurent Nuñez, que extraiga conclusiones sobre la gestión policial de las protestas y garantice la transparencia. "Espero respuestas claras", manifestó Macron.

Una imagen de la protesta contra el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos en París, este sábado

Detenidas 400 personas por actos de violencia en la jornada de protesta masiva en Francia

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El jefe del Estado anunció que los prefectos podrán prohibir determinadas concentraciones para proteger las ciudades, los edificios públicos y los comercios, cuyos daños se contabilizan por cientos de millones de euros, aunque aún no hay una cifra precisa.

También pidió a los partidos políticos que condenen "sin ambigüedad" la violencia porque "el país necesita orden y calma, no una escalada", declaró justo a seis meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que, según los sondeos superarán los candidatos de los extremos (de derecha, Marine Le Pen, y de izquierda, Jean-Luc Mélenchon) para calificarse a la segunda y definitiva del 2 de mayo.

Para avanzar en las respuestas a las múltiples demandas de diversos colectivos, dijo que el primer ministro, Sébastien Lecornu, reunirá en los próximos días a representantes políticos y, posteriormente, a sindicatos, organizaciones estudiantiles, autoridades locales y parlamentarios para abordar y elaborar propuestas concretas.

Balance

Este sábado durante las protestas masivas salieron a la calle 550.000 manifestantes, según el Gobierno (y hasta más de 800.000, según los organizadores). 

Los incidentes continuaron este domingo. Durante toda la tarde en París hubo enfrentamientos en la plaza de la República entre la policía y personas que se habían convocado a través de las redes sociales. Y en los alrededores hubo de nuevo saqueos en al menos tres tiendas (incluidos los grandes almacenes BHV junto al Ayuntamiento) con como mínimo 25 detenciones, según la Prefectura de Policía.

En total, como consecuencia de la jornada de protestas el Ministerio del Interior llevaba contabilizadas a última hora de la tarde del domingo 2.397 detenciones en toda Francia y 997 policías y gendarmes que habían resultado heridos

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