León XIV recibe el alta hospitalaria y regresará al Vaticano este sábado por la tarde

Fieles rezan ante la estatua de Juan Pablo II en el Hospital Universitario Agostino Gemelli EFE

El papa León XIV recibirá hoy el alta hospitalaria y abandonará a primera hora de la tarde el Hospital Gemelli de Roma donde fue operado de un adenocarcinoma pulmonar, informó la oficina de prensa del Vaticano.

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"Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta", indica la comunicación del equipo médico difundida por la Santa Sede.

Tras cinco de días de hospitalización, el pontífice regresará al Vaticano a primera hora de la tarde y "mañana rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales".