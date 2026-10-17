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Mundo

El papa León XIV sale del hospital tras recibir el alta hospitalaria

Efe
17/10/2026 16:08
El papa, a su salida del hospital
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EFE
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El papa León XIV ha salido este sábado del hospital Policlínico Gemelli de Roma al recibir el alta hospitalaria tras su operación por un tumor canceroso en el pulmón, y ha regresado al Vaticano donde mañana domingo presidirá el rezo del ángelus.

El papa, de 71 años, salió del hospital caminando con normalidad, sonriente, y saludando a pacientes y a los fieles congregados en la puerta principal del Gemelli y tras detenerse unos minutos a conversar con una niña y sus familiares, subió al coche que lo trasladó al Vaticano.

Antes de abandonar el hospital, el pontífice celebró a mediodía una misa en una sala del área donde ha estado ingresado desde el martes día 13, día en que se produjo su hospitalización y operación.

Una técnica coruñesa para operar al papa León XIV

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La noticia del alta hospitalaria del papa estadounidense-peruano suscitó gran expectación y congregó a las puertas del centro sanitario a decenas de fieles que se sumaron a los numerosos medios de comunicación que han seguido desde las afueras del Gemelli la operación y recuperación del pontífice.

Mañana domingo, León XIV reaparecerá en el balcón del Palacio Apostólico del Vaticano para presidir el rezo del Ángelus, justo una semana después de que anunciara, desde ese mismo lugar, que debía operarse por un nódulo detectado en un pulmón.

El pontífice fue hospitalizado e intervenido el martes 13 por la tarde y le extirparon el lóbulo inferior de su pulmón derecho por un adenocarcinoma, un tipo de cáncer, en una operación que duró 90 minutos. 

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