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Mundo

Detenidas 400 personas por actos de violencia en la jornada de protesta masiva en Francia

Efe
17/10/2026 20:31
Una imagen de la protesta contra el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos en París, este sábado
Una imagen de la protesta contra el aumento del costo de vida y los recortes en los servicios públicos en París, este sábado
EFE/ YOAN VALAT
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Las fuerzas del orden han anunciado la detención hasta última hora de la tarde de este sábado a 400 personas por actos de violencia durante la jornada de protestas sociales que se desarrolló en Francia, y que tuvieron un carácter masivo, con una participación muy superior a la que habían anticipado las autoridades.

En una comparecencia ante la prensa a las 20.00 horas (18.00 GMT), el ministro del Interior, Laurent Núñez, admitió que esa cifra de 400 personas era todavía provisional y estimó que en esta movilización convocada por colectivos muy diversos habían salido a las calles 550.000 personas en todo el país, cuando sus servicios hasta el viernes preveían como mucho 150.000.

Una protesta contra el sistema educativo en Montpellier, Francia, este martes.

Más de 200 estudiantes heridos, la mayoría por actuación policial, durante las protestas en Francia

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Los organizadores, por su parte, han afirmado que hubo 800.000 manifestantes.

Núñez hizo hincapié en que "la inmensa mayoría" de los arrestados son mayores de edad, lo que prueba a su juicio que no se puede equiparar esta protesta al movimiento de los estudiantes de liceos de las últimas semanas, y en que detrás de la violencia que se vio por todo el país hubo "varios miles de alborotadores", entre los que identificó a grupos de ultraizquierda y "delincuentes oportunistas".  

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