El Papa pasa una "buena" segunda noche en el hospital tras la operación del pulmón: "Se ha levantado y ha desayunado"

Personas oran frente a la estatua del papa Juan Pablo a las afueras del hospital en el que está León XIV EFE

El Papa León XIV ha pasado una "buena" segunda noche en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma tras someterse el pasado martes a una cirugía para extirparle un adenocarcinoma pulmonar.

"El Papa ha pasado una buena noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado", reza el parte publicado este jueves por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La operación tuvo lugar el pasado martes y concluyó "con éxito", según informaron los médicos. En concreto, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida.

Posteriormente, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del centro hospitalario, donde está previsto que permanezca una semana aproximadamente.

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Este miércoles, el Vaticano informó de que el Pontífice evoluciona "según lo esperado" y ya camina por la habitación.

En concreto, señaló que Robert Prevost se había sometido a unos análisis de sangre y una radiografía de tórax, programados después de la cirugía, y que su recuperación postoperatoria estaba "progresando normalmente".

Además, el Pontífice está recibiendo fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Asimismo, este miércoles concelebró misa en una sala habilitada especialmente para ello en la décima planta del hospital.

Debido a su hospitalización, León XIV ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre, según ha informado la Prefectura de la Casa Pontificia.