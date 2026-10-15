Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

El Papa pasa una "buena" segunda noche en el hospital tras la operación del pulmón: "Se ha levantado y ha desayunado"

Otr Press
15/10/2026 14:19
Personas oran frente a la estatua del papa Juan Pablo a las afueras del hospital en el que está León XIV
Personas oran frente a la estatua del papa Juan Pablo a las afueras del hospital en el que está León XIV
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Papa León XIV ha pasado una "buena" segunda noche en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma tras someterse el pasado martes a una cirugía para extirparle un adenocarcinoma pulmonar.

"El Papa ha pasado una buena noche en el hospital, se ha levantado y ha desayunado", reza el parte publicado este jueves por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

La operación tuvo lugar el pasado martes y concluyó "con éxito", según informaron los médicos. En concreto, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida.

Posteriormente, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del centro hospitalario, donde está previsto que permanezca una semana aproximadamente.

Una técnica coruñesa para operar al papa León XIV

Más información

Este miércoles, el Vaticano informó de que el Pontífice evoluciona "según lo esperado" y ya camina por la habitación.

En concreto, señaló que Robert Prevost se había sometido a unos análisis de sangre y una radiografía de tórax, programados después de la cirugía, y que su recuperación postoperatoria estaba "progresando normalmente".

Además, el Pontífice está recibiendo fisioterapia respiratoria y ha comenzado a caminar por su habitación. Asimismo, este miércoles concelebró misa en una sala habilitada especialmente para ello en la décima planta del hospital.

Debido a su hospitalización, León XIV ha cancelado todas sus audiencias hasta el próximo 20 de octubre, según ha informado la Prefectura de la Casa Pontificia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los tres cruceros que visitaron A Coruña este jueve

A Coruña vive una triple escala de cruceros con 9.000 visitantes
Iván Aguiar
El 'Baha' y el 'Toscana', durante su llegada al Puerto Exterior de A Coruña

Llega al Puerto Exterior de A Coruña un petrolero remolcado que buscada refugio
Iván Aguiar
Desperdicios

El truco para ahorrar en la compra que empieza aprovechando la comida que ya tienes en casa
Contenido Patrocinado
Una entidad financiera construirá la pasarela para evitar el riesgo de accidente entre los peatones

Hace 25 años | Arteixo tendrá su deseada pasarela sobre la rotonda de Sabón
Belen Cebey