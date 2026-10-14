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Mundo

El papa pasa una noche tranquila tras ser operado de un tumor en el pulmón

La técnica usada es la inventada por el médico coruñés Diego González Rivas

Óscar Ulla
Efe y Óscar Ulla
14/10/2026 10:18
Una monja camina hacia el Agostino Gemelli, donde está ingresado el papa
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EFE
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El papa León XIV pasó una noche tranquila en el hospital Gemelli de Roma donde se encuentra ingresado después de que ser operado este martes de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó la oficina de prensa del Vaticano.

El Vaticano informó de que se darán más detalles del estado de salud del pontífice, de 71 años, durante la jornada.

En el parte médico difundido anoche tras la operación se explicó que "un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias".

Y se especificó que "para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica vídeoasistida", indica la nota de la Santa Sede, que añade que "el procedimiento fue exitoso, sin complicaciones".

Horas antes de la operación, el cirujano coruñés Diego González Rivas explicaba que la intervención se haría con su técnica mínimamente invasiva, Uniportal VATS.

Una técnica coruñesa para operar al papa León XIV

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"Es una cirugía bastante sencilla, siempre y cuando se haga de manera mínimamente invasiva", relataba González Rivas. "Lo menos invasivo es extirpar el nódulo mediante Uniportal VATS, nuestra técnica, usando una incisión de dos centímetros", añadía el cirujano herculino.

Tras la operación, el pontífice "despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en el décimo piso" del Policlínico Gemelli. Incluso pidió la cena, según fuentes vaticanas.

Las mismas fuentes explicaron que León XIV permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorio y aún el equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.

El propio pontífice anunció el pasado domingo que en controles médicos le habían detectado un nódulo en el pulmón "en fase muy temprana y bien localizado" por lo que debía someterse a una intervención que ha tenido lugar este martes en el Policlínico Gemelli de Roma.

Esta operación del papa estadounidense-peruano y el diagnóstico del tumor maligno se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo pero sobre el que ahora existe mucha incertidumbre.

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