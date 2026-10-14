El Louvre advierte de que podría tener que cerrar si no acomete una renovación integral

Personas caminan por la zona del Louvre en París EFE

El Museo del Louvre podría verse obligado a cerrar sus puertas si no moderniza sus instalaciones y refuerza su seguridad, advirtió su presidente, Christophe Leribault, en una entrevista publicada este miércoles por el diario francés Le Figaro, con motivo del primer aniversario del robo de joyas el 19 de octubre de 2025 que puso en evidencia las vulnerabilidades del museo.

"Si el Louvre no se repara, adapta y transforma, tendrá que cerrar sus puertas al público", manifestó Leribault, quien defendió la necesidad de acometer una renovación integral para preservar el funcionamiento de la institución y sus colecciones.

Nombrado en febrero pasado, Leribault señaló que el museo ha reforzado sus medidas de seguridad con nuevas cámaras, dispositivos de protección y trabajos en las verjas que rodean el recinto.

También indicó que se han retirado temporalmente otras joyas de la Corona francesa y objetos de oro de las colecciones de antigüedades griegas, etruscas, romanas y egipcias por precaución, por "el aumento de los robos en museos en toda Europa".

Leribault reconoció que el Louvre afronta problemas que van más allá de la seguridad, con infraestructuras deterioradas, equipos obsoletos y dificultades de mantenimiento.

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Entre las actuaciones en curso figuran reparaciones en escaleras mecánicas, sistemas de iluminación, techos y climatización, así como obras de consolidación en la galería Campana, cerrada desde principios de año por la fragilidad de algunas vigas.

El museo más visitado del mundo también deberá hacer frente a una reducción de tres millones de euros en su presupuesto para 2027. Ante esta situación, Leribault no descartó un aumento moderado del precio de las entradas y dijo que la institución buscará más financiación privada, tanto en Francia como en el extranjero.

Indicó que ha mantenido contactos con potenciales mecenas en Japón, Hong Kong y Estados Unidos, y que prevé viajar a Emiratos Árabes Unidos para buscar nuevas aportaciones, aunque no se ha firmado aún ningún compromiso de financiación.

Leribault defendió el proyecto Louvre-Nuevo Renacimiento, anunciado por el presidente Emmanuel Macron y valorado en unos 600 millones de euros, para modernizar el museo y mejorar la circulación de los visitantes. "Modernizar el Louvre no es una opción; es imprescindible", mantuvo.

"El museo no solo se encuentra en muy mal estado, sino que además está completamente abarrotado. Nueve millones de visitantes ya no caben en la Pirámide. La popularidad de la Mona Lisa está saturando el ala Denon. Por lo tanto, este no es un proyecto superfluo, sino un asunto nacional crucial", subrayó.

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Para solucionarlo, los planes contemplan una nueva entrada monumental en la zona oeste y nuevas salas de exposición, incluida una para el famoso cuadro de Leonardo da Vinci.

"Espero que la gran columnata de entrada y las nuevas salas de exposiciones estén operativas en cinco o seis años. En cuanto a la renovación completa, tardará entre doce y quince años", estimó.

Leribault afirmó que un estudio socioeconómico independiente estima en 8.500 millones de euros los beneficios que el proyecto podría generar para el museo, París y Francia durante aproximadamente medio siglo.

La ejecución del proyecto dependerá, no obstante, de decisiones políticas y administrativas que podrían prolongarse más allá de las próximas elecciones presidenciales francesas. "Será responsabilidad del próximo gobierno autorizarnos a comenzar las obras", señaló.

"Francia no puede permitirse cerrar el museo más grande del mundo y el más visitado", añadió, al defender la necesidad de mantener accesibles las principales obras durante los trabajos.

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El Louvre registró este verano una caída del 8 % en el número de visitantes, que Leribault atribuyó principalmente a las olas de calor y a la incertidumbre internacional, y no directamente al robo del 19 de octubre de 2025.

El museo ha abierto recientemente dos exposiciones, dedicadas al pintor español Francisco de Zurbarán y a la escultura religiosa española. "A juzgar por la prensa, están destinadas a ser un gran éxito de público", vaticinó.

En paralelo, Leribault dijo que mantiene conversaciones con los sindicatos que han depositado un preaviso de huelga renovable para el 15 de diciembre y que les ha presentado una propuesta. "Simplemente espero que todos podamos llegar a un acuerdo por el bien de nuestro museo, concluyó.