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Mundo

España y otros 28 países condenan los ataques de Irán contra diversas naciones

Efe
12/10/2026 20:54
SANA'A (Yemen), 06/07/2026.- An armed tribesman carries a machine gun with its bullet belt during a gathering to mobilize more fighters amid tensions with Saudi Arabia, in Sana'a, Yemen, 06 July 2026. Yemen's Houthis have threatened missile attacks targeting Saudi airports and other vital interests, a few days after Saudi warplanes allegedly attempted to prevent an Iranian aircraft from landing at the Houthi-controlled Sana'a airport to transport a senior Houthi delegation to Tehran for the funeral of Iran's late leader, Ali Khamenei. Saudi Arabia has controlled Yemeni airspace since its 2015 intervention in support of Yemen's internationally recognized government, after the Houthis seized control of much of the country's north, including the capital, Sana'a. (Arabia Saudita, Teherán) EFE/EPA/YAHYA ARHAB
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España junto a otros 28 países han suscrito una declaración conjunta en la que condenan de forma contundente los ataques violentos perpetrados por Irán, "que incluyen conspiraciones con fines letales, incendios provocados, sabotajes, ciberataques y otras actividades híbridas contra nuestras naciones y socios".

La declaración remitida por Exteriores está firmada además por Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Los firmantes respaldan la conclusión del Reino Unido que atribuye a Irán la responsabilidad del incidente ocurrido en la base aérea RAF Fairford el 27 de septiembre, en Cambridgeshire (norte de Londres).

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Señalan que el Reino Unido ha determinado además que este suceso pone de manifiesto la continua voluntad de la Guardia Revolucionaria Islámica de extender sus actividades hostiles más allá de sus fronteras a través de redes encubiertas y actores subsidiarios.

Esto se produce poco después de la reciente campaña de ataques en toda Europa dirigida contra comunidades judías, periodistas iraníes e intereses estadounidenses, reivindicada por Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), añade Exteriores.

"Todo intento de Irán de amenazar, silenciar, intimidar, acosar, dañar o coaccionar a personas en nuestros territorios, ya sea mediante intermediarios o por cualquier otro medio, resulta absolutamente inaceptable", indica el comunicado, que advierte de que se adoptarán las medidas necesarias para identificar, investigar, neutralizar y llevar ante la justicia dichos actos.

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La declaración concluye: "Irán no debe albergar ninguna duda de que permanecemos unidos y seguimos comprometidos con la salvaguarda de nuestra soberanía y el fortalecimiento de nuestra coordinación internacional, así como con el refuerzo de nuestra resiliencia nacional, la protección de nuestras comunidades y la garantía de que los responsables rindan cuentas, concluyen los firmantes".

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