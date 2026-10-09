Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá

Efe
09/10/2026 20:57
AME4540. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/10/2026.- Imagen difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) del epicentro de un terremoto de 7,6 de magnitud que sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, según informó el USGS. EFE/ USGS /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Imagen difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) del epicentro de un terremoto de 7,6 de magnitud que sacudió este viernes el sureste de Panamá
EFE
beowner620V2
COLIMA 620
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

De acuerdo con el USGS, el epicentro se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital.

El movimiento ocurrió a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el USGS.

El temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la capital panameña, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente.

En los últimos meses, en Latinoamérica se han presentado terremotos de gran magnitud.

Un hombre muestra el interior de su casa tras el terremoto de Colombia

Colombia suma 281 muertos tras el terremoto mientras persiste la emergencia humanitaria

Más información

En Venezuela, ocurrieron los primeros dos seísmos, seguidos uno del otro, de magnitud 7,2 y 7,5, el pasado 24 de junio, generando destrucción masiva en La Guaira, a unos 30 kilómetros de Caracas.

Según el último informe del Gobierno venezolano del pasado 24 de agosto, los terremotos causaron al menos 6.509 muertos, 14.239 viviendas con afectaciones moderadas y 11.001 viviendas con daños graves.

En Colombia, la mañana del 10 de agosto un seísmo de 7,4 afectó a 500 municipios de 16 departamentos, la mitad de los 32 que tiene el país, donde 486.917 personas pertenecientes a 303.934 familias sufrieron algún tipo de afectación.

Las autoridades colombianas han cifrado los muertos en 335, así como en 4.516 los heridos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Varios de los migrantes que permanecen sin alojamiento, este viernes, en las calles de Ceuta

Los reyes se reunirán con la sociedad ceutí y homenajearán a los migrantes fallecidos
EFE
Luis Suárez, de Azteca Box, da el pregón ante la mirada de Alda Pittaluga

A Coruña inicia una fiesta entre “el Beckenbauer de Katanga” y “la Rowling de O Ventorrillo”
Guillermo Parga
Reunión BNG con veciñas e veciños ameazados de desafiuzamento

BNG e PP denuncian a situación das 24 familias da Gramela
Redacción
AME4540. BOGOTÁ (COLOMBIA), 09/10/2026.- Imagen difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) del epicentro de un terremoto de 7,6 de magnitud que sacudió este viernes el sureste de Panamá, con una profundidad de 10 kilómetros, según informó el USGS. EFE/ USGS /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá
EFE