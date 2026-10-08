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Mundo

El gobernador de California sopesa perdonar la vida a los 563 presos condenados a muerte

Efe
08/10/2026 21:02
El gobernador de California, Gavin Newsom, en un acto el pasado mayo
El gobernador de California, Gavin Newsom, en un acto el pasado mayo
EFE/ Octavio Guzmán
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El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, estaría sopesando la posibilidad de perdonar la vida de los 563 presos que se encuentran condenados a muerte en el estado, se informó este jueves.

Newsom sostuvo conversaciones con sus principales asesores la semana pasada, coincidiendo con al ejecución fallida de Christa Pike en el estado de Tennessee según informaron dos personas familiarizadas con el asunto a 'The New York Times'.

Los presos de California representan aproximadamente una cuarta parte de las personas que se enfrentan a la pena capital en todo el país, de acuerdo con los datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

Paralización de las ejecuciones

California mantiene formalmente vigente la pena de muerte, pero su aplicación está paralizada desde hace dos décadas. La última ejecución tuvo lugar en enero 2006, cuando Arnold Schwarzenegger, republicano, era gobernador.

Con su llegada al poder, Newsom decretó en marzo de 2019 una moratoria de las ejecuciones, frenó el proceso para implantar un nuevo protocolo de inyección letal y dejó claro que, aunque los tribunales podían seguir dictando condenas a muerte, el estado no reanudaría las ejecuciones bajo su mandato.

El demócrata inició en 2022 el traslado de los reos que permanecían al corredor de la muerte de San Quintín, la prisión más antigua de California y albergó a algunos de los reclusos más infames a lo largo de los años, hacia otras prisiones para que se mezclaran con la población carcelaria general.

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