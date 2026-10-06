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Mundo

Más de 200 estudiantes heridos, la mayoría por actuación policial, durante las protestas en Francia

Macron reunió a los ministros ese martes

Agencias
06/10/2026 19:49
Una protesta contra el sistema educativo en Montpellier, Francia, este martes.
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EFE
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Al menos 215 estudiantes y unos 85 profesores han resultado heridos desde el estallido de las protestas educativas en Francia, según el balance presentado este martes por el primer ministro del país, Sébastien Lecornu, ante la Asamblea Nacional, antes la suspensión de las clases a partir de este miércoles para facilitar así un periodo de "democracia interna" dentro de cada centro educativo.

Lecornu ha condenado en particular las lesiones entre el personal docente al tratarse de "el número más grande de heridos en el sistema educativo nacional desde hace décadas". El primer ministro galo no ha precisado exactamente las circunstancias de los heridos pero ha confirmado que la mayoría se deben a episodios violentos, si bien ha defendido la actuación policial a este respecto.

Ha lamentado así que semejante balance (al que añadió otros 715 heridos entre gendarmes y policías) ha sido consecuencia, sobre todo, de una "inaceptable trivialización de la violencia", y ha rechazado categóricamente que existan "instrucciones políticas" para dirigir una ola de "represión policial" contra los manifestantes.

Macron presionado

Presionado por el recrudecimiento de las protestas estudiantiles, que ya se han extendido a otros sectores sociales, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó en la noche de este martes a varios de sus ministros para dar una respuesta a la crisis.

El anuncio sucede poco después de que Lecornu anunció en la Asamblea Nacional francesa la suspensión de las clases habituales durante este miércoles, jueves y viernes en todos los institutos para sustituir el horario lectivo por jornadas de debate y asambleas de diálogo. 

Desde el estallido de las protestas el 28 de septiembre, la Policía francesa ha realizado unos 6.059 arrestos y más de 5.000 personas, en su mayoría menores, han sido detenidas, según el balance provisional del Ministerio del Interior.

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