Imagen de archivo de un avión de la compañía Flydubai aterrizando en Tel Aviv EFE

Flydubai confirma un "altercado en la cabina" de vuelo hacia Israel y pide no especular

La aerolínea emiratí Flydubai confirmó este miércoles que se produjo "un altercado en la cabina de mando" del avión que volaba desde Dubái a Tel Aviv y que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudí, mientras que pidió "abstenerse de especulaciones prematuras" hasta que se esclarezcan las causas del incidente.

"El 30 de septiembre se produjo un altercado en la cabina de mando del vuelo FZ 1073, que cubría la ruta desde el Aeropuerto Internacional de Dubái (DXB) hasta el Aeropuerto Internacional Ben Gurión (TLV)", dijo la compañía aérea en un comunicado, en el que afirmó que "la situación fue controlada con éxito por la tripulación".

Según la versión de Flydubai, los miembros de la tripulación desviaron el avión y lo aterrizaron "de forma segura" en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí, donde "todos los pasajeros y tripulantes se encuentran a salvo y han sido contabilizados".

La aerolínea no hizo referencia a las heridas que sufrieron el capitán y el copiloto del avión, que fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, informó previamente el aeropuerto de Tabuk, según la compañía saudí responsable de la gestión y operación de los aeropuertos del reino.

"En esta fase inicial, se desconocen las causas y motivos subyacentes de este suceso, los cuales están sujetos a una investigación formal. Instamos a todas las partes a abstenerse de especulaciones prematuras mientras las autoridades recopilan los hechos", añadió Flydubai.

Netanyahu se pronuncia

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este miércoles que "durante el vuelo, cuando se aproximaban al país (Israel), uno de los pilotos apuñaló al otro piloto" y que, "al parecer, intentó estrellar el avión con sus ocupantes", según un videocomunicado difundido por su oficina.

Flydubai concluyó el comunicado diciendo que su prioridad es "colaborar con la investigación oficial", sin aportar más detalles.

En el recorrido del avión desde Dubái hasta Tabuk, publicado por la página de seguimiento de vuelos Flightradar24, se observó cómo antes de atravesar la frontera a Jordania, el avión, que seguía una dirección de este a oeste, dio un giro brusco hacia el norte y perdió altitud.

El avión voló entonces a menos altura siguiendo una trayectoria irregular, hasta que al llegar a la frontera con Jordania dio media vuelta, en dirección sur, y luego enfiló hacia Tabuk.