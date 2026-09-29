Mohamed VI abre una era en Marruecos con Mansouri como primera jefa de Gobierno

Audiencia del rey Mohamed VI con la nueva presidenta del Gobierno, Fatima Ezzahra El Mansouri, celebrada este martes en Rabat EFE

El nombramiento de Fatima Ezzahra El Mansouri como primera mujer al frente del Gobierno en la historia de Marruecos abre un nuevo capítulo en la presencia femenina en la vida pública del país y se suma a una serie de precedentes que el rey Mohamed VI ha marcado desde el comienzo de su reinado, hace 27 años.

El monarca encargó este martes la formación de una nueva coalición gubernamental a Mansouri, actual ministra de Urbanismo y coordinadora del liderazgo colegiado del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal y próximo al Palacio Real), ganador de las elecciones legislativas celebradas el pasado miércoles.

"Mensaje a todas las mujeres de Marruecos"

En su primera declaración tras recibir el encargo, la propia Mansouri subrayó el carácter histórico de su nombramiento. "Es la primera vez en la historia de Marruecos que una mujer está al frente de un Gobierno. Es un honor para mí y para todas las mujeres", afirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias marroquí MAP.

"Su Majestad siempre ha tenido fe en las capacidades de la mujer marroquí y ha tenido fe en que la mujer en Marruecos merece respeto. Este es un mensaje dirigido a todas las mujeres del reino", añadió.

A sus 50 años, Mansouri, licenciada en Derecho, llega al puesto con una larga trayectoria política. Fue alcaldesa de Marrakech, ocupó la dirección del PAM y ejerció como ministra de Vivienda y Urbanismo en el Gobierno saliente, presidido por el magnate y dirigente liberal Aziz Ajanuch, a quien ahora sustituirá para el periodo 2026-2031.

Dentro de su partido, sus compañeros la llaman "presidenta" y destacan su compromiso y la contribución que ha realizado a la formación durante cerca de dos décadas.

Observadores consultados por EFE subrayan que su designación no responde a una voluntad de proyectar una determinada imagen hacia el exterior, sino a su perfil y a una trayectoria política construida durante años en la vida pública.

Recordaron que su llegada a la jefatura del Gobierno tampoco constituye el primer precedente de una mujer en un puesto de alta responsabilidad en Marruecos. Desde el comienzo de su reinado, Mohamed VI ha situado a mujeres en posiciones que hasta entonces habían estado reservadas de manera exclusiva a los hombres.

Entre ellas figura Zulija Nasri (1945-2015), primera mujer consejera real hasta su muerte, así como Zineb Adaoui, primera mujer wali (gobernador) en 2014 en Marruecos y que actualmente encabeza el Tribunal de Cuentas.