Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Mundo

Trump rechaza el plan de Irán de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz

Efe
26/09/2026 17:35
Donald Trump camina por el Pórtico Sur de la Casa Blanca, antes de partir desde el helipuerto
Donald Trump camina por el Pórtico Sur de la Casa Blanca, antes de partir desde el helipuerto
EFE/ Samuel Corum
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado que ha rechazado el plan de siete días presentado por Irán para reabrir el paso marítimo por el estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra.

"Hicieron una propuesta, pero la rechacé", respondió el mandatario a la prensa en los jardines de la Casa Blanca antes de abordar su helicóptero, el Marine One.

A pesar del bloqueo del estrecho, Trump dijo que Estados Unidos tiene "el control total" de Ormuz y que cada día fluyen por la vía "cantidades masivas" de petróleo, 29 barcos la noche pasada.

Donald Trump habla durante el Debate General de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, este martes

Trump plantea en la ONU "aniquilar" Irán mientras se presenta como un pacificador

Más información

"Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable", apuntó.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció en Nueva York que Teherán había presentado a Washington un plan de siete días para restablecer el tránsito marítimo normal por Ormuz.

Según Araqchí, la reapertura de Ormuz se produciría en el sexto día de la implementación del plan, después de que Washington implementara una serie de medidas durante los primeros cinco días.

El plan contempla, entre otras medidas, un alto el fuego de siete días en Oriente Medio, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense contra Irán, el fin de las sanciones al petróleo iraní y la liberación de activos iraníes congelados.

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 21 de julio

Trump asegura que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a EEUU cuando termine el contencioso de Ormuz

Más información

Posteriormente, Irán accedería a reabrir Ormuz y, en el séptimo día, Teherán y Washington retomarían las negociaciones para un acuerdo definitivo, que incluiría el programa nuclear iraní.

Araqchí explicó que Teherán trasladó a Washington la propuesta a través de Catar, uno de los mediadores del conflicto, y planteó que podrá salir adelante si "la parte estadounidense se toma en serio la posibilidad de llegar a un acuerdo".

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

taxis alvedro

Betanzos solicitará la inclusión de sus taxis en el Área de Prestación Conjunta de A Coruña
Noelia Díaz
Un efectivo de la UME participa en la extinción del incendio del municipio ourensano de Chandrexa de Queixa durante la ola de fuegos del pasado verano

El abandono del rural y el cambio climático, "catalizadores" de la virulencia de los fuegos
Europa Press
Integrantes de la asociación de la Tercera Edad de A Barcala, en el mercadillo

Los mayores de A Barcala inauguran su mercadillo solidario
Redacción
MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Maricarmen pide a Pedro Sánchez un decreto que sea "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió su desahucio
Europa Press