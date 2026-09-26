Kiev pide a EEUU y la UE restringir el comercio con Rusia y más sanciones

Un hombre observa los daños de un bombardeo ruso en Sloviansk María Senovilla (Efe)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llamó este sábado a Estados Unidos (EEUU) y a la Unión Europea (UE) a restringir cualquier tipo de comercio con Rusia y a imponer sanciones adicionales hasta que Moscú ponga fin a la guerra, que comenzó en febrero de 2022, al tiempo que pidió respuestas más contundentes para evitar que la contienda se extienda aún más.

“Pedimos a todos los líderes a no retirar a los oligarcas rusos de las listas de sanciones existentes y a seguir restringiendo cualquier tipo de comercio con los terroristas hasta que Rusia ponga fin a la guerra.

Es así, a través de nuestros esfuerzos conjuntos cada día, como debemos acercar la paz”, escribió el mandatario ucraniano en un mensaje en su cuenta oficial de la red social X.

Poderes adicionales

En concreto, llamó al presidente estadounidense, Donald Trump, a “que aplique la ‘ley de Lindsey Graham’ relativa a Rusia y a todos aquellos que apoyan financieramente su guerra”, al referirse a la iniciativa recién aprobada que lleva el nombre del difunto senador y que da poderes adicionales al jefe de la Casa Blanca para imponer aranceles de hasta el 100% a países que financian con la compra de petróleo ruso la guerra del Kremlin.

Asimismo, instó al presidente del Consejo Europeo, António Costa, y a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a imponer sanciones europeas adicionales.

“Es esencial que nuestros socios no lo olviden: Rusia está escalando día tras día. Si los rusos han decidido que sus ataques sean aún más brutales, el mundo debe optar por respuestas más contundentes para evitar que la guerra se extienda aún más”, advirtió Zelenski.

Balance

Además, recordó que solo en los ataques rusos de la noche del viernes al sábado, dos personas perdieron la vida en Zaporiyia y 14 personas resultaron heridas.

Aludió también a los numerosos ataques de Moscú contra edificios de viviendas en Kiev, Zaporiyia y las regiones de Odesa, Sumi y Járkov. Agregó que también se registraron daños en infraestructuras civiles como en una guardería en Kiev, un instituto en la región homónima, una universidad en Járkov e infraestructuras energéticas en las regiones de Poltava, Mikoláyiv y Vinitsia.

Alcanzar un acuerdo

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump, urgió a sus homólogos de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, a alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y expresó su deseo de que sea antes del “duro invierno”.

“Sí. Hablé mucho con él (Zelenski), y él está de acuerdo, y Putin también está de acuerdo. Algún día, con suerte en un futuro no muy lejano, ojalá antes del duro invierno, llegarán a un acuerdo”, declaró a lo medios de comunicación al ser preguntado por la reunión que mantuvo el martes en Nueva York con el presidente ucraniano.

“Estoy de acuerdo con Zelenski en muchos temas diferentes. Pero ¿sabes qué quiero que haga? Cerrar un trato. Quiero que cierre un acuerdo con Putin y que Putin cierre un acuerdo con él”, agregó Trump.

Durante su reunión, celebrada en los márgenes de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Zelenski expresó su deseo de poder poner fin a la guerra antes de la llegada del invierno y pidió la ayuda del inquilino de la Casa Blanca.

Fabricación propia

Tras el encuentro, el mandatario ucraniano confirmó que su país recibió el permiso de Trump para fabricar por su cuenta los misiles necesarios para los sistemas de defensa antiaérea estadounidenses Patriot, capaces de derribar misiles balísticos rusos.

Y es que Ucrania sufre un grave déficit de misiles interceptores para los Patriot con los que ya cuenta su ejército, lo que la hace especialmente vulnerable a los ataques aéreos rusos contra objetivos militares y civiles en su territorio.

Por su parte, el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, denunció durante una reunión con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, celebrada también en Nueva York, que los ataques ucranianos contra la infraestructura energética rusa son la causa de “la desestabilización de los mercados”.

Ucrania ha atacado desde finales del pasado mes de junio una treintena de refinerías rusas, un hecho que ha reducido en gran medida la capacidad de procesamiento y exportación de la Federación Rusa hasta niveles no vistos en más de dos décadas.

Rubio comentó en una posterior rueda de prensa que Washington “intentará” que ambos bandos alcancen un acuerdo para cesar los bombardeos contra sus respectivas infraestructuras energéticas.