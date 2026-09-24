Vivas aboga por atender en Marruecos con "fondos europeos" a los menores que no puedan acogerse a la reagrupación

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas EFE / Olivier Hoslet

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha abogado este jueves por que se atienda en Marruecos en "una institución que puede ser hasta financiada por parte de los fondos europeos" a los menores que se encuentran en la Ciudad Autónoma y que no puedan acogerse a la reagrupación familiar.

En declaraciones a medios antes de su intervención en el foro 'Forbes Económic Summit' celebrado en Madrid, el presidente ceutí ha defendido que son necesarias "respuestas estructurales y conscientes" que pongan en el centro "el interés superior del menor" para que "no se les vuelva a utilizar". Una postura que, ha insistido, es compartida también por la Unión Europea, el Gobierno central y Marruecos.

Vivas ha expuesto que la primera opción debe ser el reagrupamiento familiar, pero ha admitido que hay casos en que esta no es posible. En ese caso, ha destacado que "cabe la posibilidad de que haya una institución financiada por parte de Europa y de los fondos europeos, en Marruecos, con solvencia y garantías que resolvería la cuestión de cara al futuro".

"Marruecos no ha colaborado"

Asimismo, el presidente de la Ciudad ha admitido que hasta ahora el reagrupamiento familiar no se ha podido llevar a cabo porque "Marruecos no ha colaborado". No obstante, ha confirmado que el país vecino, y según la información que le ha aportado el Ministerio de Exteriores, ahora sí querría colaborar.

Ante la situación, Vivas ha propuesto que se constituya un grupo de trabajo entre el Gobierno, Marruecos y la UE para facilitar la colaboración "siempre cumpliendo la ley". Y ha recordado que España "no puede resolver el problema de la pobreza infantil en Marruecos", aunque "sí hay capacidades para ayudar" a los menores "en su país de origen".

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Preguntado por los casos en los que no sea posible que los menores regresen a Marruecos, Vivas ha sostenido que se trataría de "mínimos casos" que serían atendidos "conforme a la legislación española". Sin embargo, el presidente ha recordado "no ha habido todavía" ningún informe por parte del área de menores de la ciudad donde diga que la propuesta del ceutí es "inaplicable".

Asimismo, Vivas ha concretado que ya hay unos 40 expedientes iniciados desde la Delegación del Gobierno en la ciudad a menores para estudiar el reagrupamiento familiar. "Agotemos la vía. Y en el caso de que esa vía no se pueda llevar a cabo, pues abriremos otra", ha insistido.

Respecto a la autorización que hizo la Ciudad para que se trasladase a cinco niñas a Navarra, Vivas ha sostenido que "la legislación se sigue aplicando", pero eso no implica que no haya que hacer "un replanteamiento de la situación". "Esto hay que procurar que no vuelva a ocurrir más y eso se conseguirá si se aplican medidas estructurales que contemplen esta contingencia", ha zanjado.