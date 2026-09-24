Delcy Rodríguez promete ante la ONU comicios en Venezuela y destaca la relación con Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este miércoles ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas que habrá elecciones en su país, sin que anticipara una fecha, y destacó la relación que su Administración mantiene con la del presidente de EE.UU., Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Durante una intervención de cerca de 18 minutos, en la que abordó diferente temas, Rodríguez se refirió al diálogo político entre un sector de la oposición y el chavismo con miras a avanzar hacia la celebración de unos comicios, y que es parte de una agenda que EE.UU. impulsa en la nación petrolera.

La mandataria aseguró que las elecciones se realizarán "en igualdad de condiciones para todos" y que habrá garantías para "todas las fuerzas políticas".

"La democracia no se mide por la existencia de elecciones. La democracia se mide por la calidad de la competencia que precede esas elecciones. Una elección debe ser una solución, no un generador de conflictos irreconciliables", añadió Rodríguez, en momentos en que diversos sectores en Venezuela demandan la convocatoria de unos comicios presidenciales luego de casi nueve meses de la detención de Maduro.

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Asimismo, resaltó que, luego de los acontecimientos de enero, su Gobierno inició "un proceso de transformación democrática institucional" para "construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo".

Sin mencionar el ataque militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero, recordó que Venezuela vivió este año "dos grandes y dolorosas pruebas en su vida como nación, una derivada del estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos" y la "otra proveniente de la fiereza de la naturaleza, el doble terremoto" que deja más de 6.500 muertos.

La líder chavista, que hasta el año pasado criticaba las acciones de Estados Unidos, agradeció a Trump por retomar las relaciones diplomáticas rotas en 2019 y la cooperación con Venezuela.

Un día después de su encuentro con Trump, Rodríguez aseguró que sus países trabajan "seriamente para dirimir, a través del diálogo, las diferencias existentes", así como en una agenda que incluye principalmente "el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica".

En ese sentido, dijo que el acuerdo petrolero anunciado el pasado 28 de agosto que otorga más del 20 % de las reservas venezolanas a Estados Unidos, es el "más grande jamás suscrito" y "contribuirá al equilibrio energético del hemisferio y de la economía internacional".

"Venezuela aspira con Estados Unidos, con sus vecinos, con todos los países de nuestro continente y de la comunidad internacional reconstruir y sostener relaciones de cooperación, respeto e igualdad", expresó.

Por ello, también pidió el acompañamiento de la comunidad internacional "para que respalden, de buena voluntad, los cambios que Venezuela necesita".

Rodríguez además aprovechó la ocasión para defender los "históricos derechos" de su país sobre la región del Esequibo, en disputa con Guyana, y llamó al Gobierno de Georgetown a "volver a las negociaciones" para resolver la histórica controversia.

"No puedo dejar de mencionar en este espacio sede de la legalidad internacional nuestra reafirmación de los históricos derechos de Venezuela sobre la Guyana Esequiba y el llamado a la República Cooperativa de Guyana a resolver y volver a las negociaciones tal como lo ordena el acuerdo de Ginebra", declaró Rodríguez.

En ese sentido, defendió que los acuerdos que más perduran "son los que provienen de negociaciones bilaterales, por encima de organismos externos".

Ya en mayo pasado, Venezuela había señalado que la disputa con Guyana por el territorio del Esequibo terminará con una negociación directa sin intervención de terceros, justo cuando se desarrollaban entonces audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La presidenta encargada llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir al 81.ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, donde ha sostenido encuentros con la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar; y el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

La mandataria recibió el apoyo del chavismo antes de su intervención en la ONU, con una marcha convocada en Caracas y concentraciones en otras zonas del país.

Además, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, la defendió en una sesión legislativa como la "verdadera protagonista" en la ONU.

El martes, decenas de opositores protestaron ante la sede de Naciones Unidas en Caracas para rechazar su intervención.