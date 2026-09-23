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Mundo

El Coliseo de Roma permanecerá cerrado hasta el viernes tras la muerte de un trabajador

Efe
23/09/2026 20:14
ROME (Italy), 23/09/2026.- Visitors look through a gate at the Colosseum that has closed to the public following the death of Andrea Moretti, a young rope access specialist worker at the Colosseum in Rome, Italy, 23 September 2026. Andrea Moretti died from a fall while installing a new lighting system late 22 September. (Italia, Roma) EFE/EPA/FEDERICO PERRUOLO
Los visitantes miran a través de una puerta el Coliseo que ha sido cerrado al público
EFE
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Los alrededores del Coliseo de Roma se llenaron este miércoles de cientos de turistas desconcertados tras el inesperado cierre del monumento, clausurado en señal de luto por la muerte de un trabajador que falleció al caer desde diez metros de altura mientras instalaba un nuevo sistema de iluminación.

El cierre tomó por sorpresa a numerosos turistas que llegaban al monumento y se encontraban con carteles en los que se anunciaba la clausura en señal de luto por la "trágica muerte del trabajador".

La escena en la plaza combinaba el desconcierto generalizado con la incredulidad de quienes continuaban fotografiándose junto a la fachada, ajenos a la tragedia ocurrida apenas unas horas antes.

"Llegamos y solo vimos unos pequeños anuncios de que estaba cerrado porque había muerto una persona y, bueno, bastante triste porque teníamos muchas ansias de entrar y conocer", explicó Verónica, una turista de Panamá.

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La panameña señaló que la megafonía del parque informaba de que se procedería a devolver el importe de las entradas, aunque desconocían el procedimiento: "Ojalá que, más que eso, podamos reprogramar la visita", añadió.

Fabián, un turista de Buenos Aires, relató desde la taquilla que ya había acudido el día anterior sin éxito: "Ayer vinimos y no pudimos entrar porque no había entradas, y hoy nos encontramos con esto", lamentó mientras esperaba información para adquirir un nuevo pase.

A los pies del monumento más visitado de Italia, sindicatos y colectivos sociales se concentraron hoy para protestar por el deceso y denunciar la precariedad y la falta de seguridad laboral.

El sindicato USB desplegó una pancarta con el lema "Basta de homicidios en el trabajo", mientras que el colectivo estudiantil Cambiare Rotta (Cambiar de ruta) dirigió su mensaje al Gobierno: "Hablan de seguridad y zonas rojas y luego nos matan en el trabajo", rezaba su pancarta.

El accidente se produjo pasada la medianoche, cuando la víctima, un joven italiano de 22 años, trabajaba en el montaje del nuevo sistema de iluminación.

El fiscal de Roma, Antonino Di Maio, ha abierto una investigación sobre este fallecimiento y los técnicos han supervisado la zona en busca de información.

Domenico Blasi, integrante de la coordinación nacional de USB en el Ministerio de Cultura, aseguró a EFE que el sindicato ya había "elevado el nivel de alerta" en referencia a la seguridad dentro del Coliseo.

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El representante sindical calificó el fallecimiento del joven italiano como un "homicidio" y afirmó que, debido a la reiteración de muertes en el ámbito laboral, "ya no se pueden llamar accidentes".

"Como organización sindical hemos propuesto una ley de iniciativa popular que es 'rechazo al homicidio en el lugar de trabajo', vistas las miles y miles de muertes que ocurren recientemente, las que ya han ocurrido y que, por desgracia, esperamos que no ocurran más", aseguró.

Blasi recordó que el sindicato había promovido dos movilizaciones, la última el pasado 17 de septiembre, para reclamar medidas de seguridad y salud para los trabajadores, después de que se produjeran episodios relacionados con el calor.

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"Como habían ocurrido episodios muy, muy preocupantes, personas que se desmayaban, personas llevadas al hospital a causa del estrés térmico por el fuerte calor, llegamos incluso a cerrar un acuerdo con el Ministerio, es más, con el director de este parque y con el director de la sociedad Ales, pero estos acuerdos nunca fueron respetados", denunció.

Entre las medidas reclamadas figuraban botellas térmicas, agua fría, espacios de descanso y modificaciones de algunos recorridos dentro del Coliseo para reducir la exposición de los trabajadores al calor.

El Coliseo romano y el parque arqueológico en el que se integra es la principal meta turística de Italia, y en 2024 entraron al Coliseo 14,733 millones de personas, un 20 % más que en 2023, que generaron casi 102 millones de euros.

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