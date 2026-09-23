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Mundo

Detienen a una persona en Marruecos por intentar manipular votos en las legislativas

Agencias
23/09/2026 19:21
RABAT (Morocco), 23/09/2026.- Women prepare to vote at a polling station in Rabat, Morocco, 23 September 2026. Moroccans went to the polls to elect all 395 members of the House of Representatives in parliamentary elections. (Elecciones, Marruecos) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI
Una mesa electoral de Rabat
EFE
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La Policía marroquí ha detenido a una persona en Tánger, en el noroeste del país, en el marco de las investigaciones por un supuesto intento de manipulación de votos en un colegio electoral durante las elecciones legislativas que se celebran este miércoles en Marruecos.

En un comunicado, la Fiscalía marroquí indicó que el detenido, interceptado por orden suya, fue sorprendido en la plaza de una escuela de Tánger, donde se ubica una mesa de votación, con una bolsa que contenía papeletas electorales.

Las pesquisas continúan para determinar los hechos y, una vez concluidas, se adoptarán las medidas legales correspondientes, añade la nota.

La frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos ha amanecido este miércoles tranquila y con una mayor presencia de efectivos de la Guardia Civil a pesar del llamamiento a una nueva entrada masiva en la ciudad como ya ocurrió los días 30 y 31 de julio

La frontera con Ceuta amanece blindada y en calma el día de las elecciones en Marruecos

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Medios locales difundieron imágenes de las papeletas intervenidas, que estiman en centenares, en el barrio de Casa Barata, en Tánger, en las que se aprecia que aparecen premarcadas a favor de un partido de la mayoría gubernamental.

Por otra parte, la Fiscalía abrió otra investigación a raíz de un vídeo difundido en redes sociales que, según se alega, fue grabado en un centro de votación del mismo barrio de Tánger y en el que aparece una urna de cristal con varios sobres blancos en su interior.

Según medios marroquíes, que se basaron en testimonios de personas que se encontraban en el colegio electoral, los observadores se sorprendieron al ver la urna llena con papeletas ordenadas de una forma que consideran imposible en una votación espontánea.

CEUTA, 22/09/2026.- militares desplegados en pleno centro de la ciudad autónoma de Ceuta este martes, un día antes de las elecciones legislativas en Marruecos este miércoles. EFE/Roberto Ruiz Oliva

Ceuta espera que la frontera esté "protegida" ante aviso de nueva entrada este miércoles

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Las fuentes citadas por los medios sospechan que esas papeletas, supuestamente premarcadas también, fueron introducidas en la urna antes del inicio de la votación para favorecer a uno de los partidos políticos.

Formaciones de la oposición, como el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD, islamista), han condenado estas posibles irregularidades y las calificaron de "atentado grave contra la integridad del proceso electoral".

El Ministerio marroquí del Interior, en un comunicado, aseguró que "la operación de votación se desarrolla con normalidad" y precisó que la participación a las 15.00 horas locales alcanzaba el 21 %, siete horas después del inicio del escrutinio y cuatro antes del cierre de los colegios.

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