Detienen a una persona en Marruecos por intentar manipular votos en las legislativas

Una mesa electoral de Rabat EFE

La Policía marroquí ha detenido a una persona en Tánger, en el noroeste del país, en el marco de las investigaciones por un supuesto intento de manipulación de votos en un colegio electoral durante las elecciones legislativas que se celebran este miércoles en Marruecos.

En un comunicado, la Fiscalía marroquí indicó que el detenido, interceptado por orden suya, fue sorprendido en la plaza de una escuela de Tánger, donde se ubica una mesa de votación, con una bolsa que contenía papeletas electorales.

Las pesquisas continúan para determinar los hechos y, una vez concluidas, se adoptarán las medidas legales correspondientes, añade la nota.

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Medios locales difundieron imágenes de las papeletas intervenidas, que estiman en centenares, en el barrio de Casa Barata, en Tánger, en las que se aprecia que aparecen premarcadas a favor de un partido de la mayoría gubernamental.

Por otra parte, la Fiscalía abrió otra investigación a raíz de un vídeo difundido en redes sociales que, según se alega, fue grabado en un centro de votación del mismo barrio de Tánger y en el que aparece una urna de cristal con varios sobres blancos en su interior.

Según medios marroquíes, que se basaron en testimonios de personas que se encontraban en el colegio electoral, los observadores se sorprendieron al ver la urna llena con papeletas ordenadas de una forma que consideran imposible en una votación espontánea.

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Las fuentes citadas por los medios sospechan que esas papeletas, supuestamente premarcadas también, fueron introducidas en la urna antes del inicio de la votación para favorecer a uno de los partidos políticos.

Formaciones de la oposición, como el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD, islamista), han condenado estas posibles irregularidades y las calificaron de "atentado grave contra la integridad del proceso electoral".

El Ministerio marroquí del Interior, en un comunicado, aseguró que "la operación de votación se desarrolla con normalidad" y precisó que la participación a las 15.00 horas locales alcanzaba el 21 %, siete horas después del inicio del escrutinio y cuatro antes del cierre de los colegios.