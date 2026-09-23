Albares, sobre el encuentro entre Sánchez y Delcy Rodríguez: "Fue un saludo sin más"

Foto difundida en la cuenta de Telegram Prensa Presidencial de Venezuela que muestra a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (i) junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha explicado este miércoles que el encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue un saludo "sin más".

Así lo ha asegurado en una entrevista en la cadena SER, al ser preguntado por lo que le dijo Delcy Rodríguez a Sánchez tras acercarse a él durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

El ministro ha relatado que fue un "poco sorpresivo" porque no estaba previsto que Rodríguez se acercara en ese momento a saludar y porque se produjo mientras el presidente de la asamblea general estaba haciendo su discurso.

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Ha señalado que apenas pudo escuchar la conversación porque se estaban produciendo intervenciones en ese momento, pero ha afirmado que se trató simplemente de un saludo de la presidenta encargada de Venezuela al presidente del Gobierno de España "sin más".

Descarta una lectura política en la ausencia de Sánchez en la recepción de Donald Trump

Por otra parte, Albares ha negado que la ausencia de Pedro Sánchez en la recepción ofrecida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenga una lectura política y la ha atribuido a "una cuestión de agenda".

"Una decisión política en absoluto, es una cuestión puramente de agenda", ha afirmado el ministro, quien ha considerado "ridículas" algunas de las interpretaciones que se han hecho al respecto.

Asimismo, ha recordado que el presidente ha acudido a esta recepción en otras ocasiones, aunque esta vez no lo hiciera.