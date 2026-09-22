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Mundo

Trump plantea en la ONU "aniquilar" Irán mientras se presenta como un pacificador

Eduard Ribas y Efe
22/09/2026 20:43
Donald Trump habla durante el Debate General de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, este martes
Donald Trump habla durante el Debate General de la 81ª sesión de la Asamblea General de la ONU, este martes
EFE/OLGA FEDOROVA
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó este martes ante la ONU la posibilidad de "aniquilar" Irán si no llega a un acuerdo para poner fin a la guerra, a la vez que se reivindicó a sí mismo como un pacificador mientras otros hablan de paz pero no hacen nada.

En un gesto inédito desde el atril de la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario describió la decisión que dice tener ante sí: negociar una salida que permita a Teherán reconstruirse o destruir la República Islámica.

"Debo tomar una gran decisión", afirmó ante los líderes y diplomáticos reunidos en Nueva York. "¿Alcanzar un acuerdo con Irán que le permita reconstruirse (...) o aniquilo la República Islámica y lo hago rápidamente?", preguntó.

La amenaza contrastó con el retrato que el propio Trump hizo de su política exterior, centrado en presentarse como un dirigente que resuelve conflictos frente a unos rivales internacionales que, según él, se limitan a formular discursos.

"Mientras otros han hablado de paz, yo he hecho la paz. Mientras otros han ignorado las amenazas, yo las he enfrentado. Mientras otros han hablado de valentía, Estados Unidos la ha demostrado", declaró.

Captura de video cedido por Patricia Vasconcellos que muestra a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c-d), saludando al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez (c-i), durante la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, este martes en Nueva York (Estados Unidos). Sánchez, garantizó a Rodríguez, el compromiso de España con su país y con el futuro de la región

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Trump, que suele asegurar que ha puesto fin a ocho guerras y que merece el Premio Nobel de la Paz, pronunció esas palabras mientras Estados Unidos mantiene una guerra con Irán que amenaza con convertirse en un lastre político para los republicanos antes de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre.

El presidente sostuvo, no obstante, que espera alcanzar un acuerdo con Teherán después de esos comicios, pues, según dijo, los iraníes aguardan a conocer el resultado electoral para zanjar el conflicto, y reclamó a otros países que mantengan la presión económica sobre la República Islámica.

Trump defendió además la decisión de Estados Unidos de entrar en guerra contra Irán y aseguró que su ofensiva ha impedido que Teherán obtenga un arma nuclear, al tiempo que reclamó la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo.

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Sobre Ucrania, el mandatario, que había prometido que acabaría con el conflicto en un solo día, aseguró que la guerra terminará "más rápido" de lo que muchos creen y afirmó que su Gobierno trabaja "muy estrechamente" con los dirigentes de Rusia y Ucrania para resolver el conflicto.

Por otra parte, Trump utilizó el escenario de la ONU para proyectar una imagen de poder estadounidense sin complejos, tanto en Oriente Medio como en Europa y América Latina, y para reivindicar que Washington está dispuesto a emplear todos sus instrumentos para defender sus intereses.

El republicano, que reivindica haber revivido la Doctrina Monroe para consolidar la influencia estadounidense en América Latina, amenazó con emplear la fuerza militar en cualquier punto del continente americano si considera que los intereses de Estados Unidos están en peligro.

"Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano", advirtió.

(De izq. a der.) Donald Trump, Mette Frederiksen y Jens-Frederik Nielsen, durante la firma del acuerdo trilateral de seguridad ártica, este martes

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Trump citó como ejemplo la operación estadounidense del 3 de enero en Caracas, que, según relató, llevó al arresto y derrocamiento de Nicolás Maduro, hoy preso en una cárcel neoyorquina acusado de narcotráfico.

"Nuestras acciones en Venezuela son una prueba de que Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra Estados Unidos se afiancen en ningún lugar del hemisferio occidental", afirmó, y añadió que Washington recurrirá, si es necesario, a su "poder militar sin igual" para proteger sus intereses nacionales.

También habló de México como el "epicentro" del narcotráfico y, aunque dijo llevarse bien con la presidenta Claudia Sheinbaum, le instó a "recuperar" el control del territorio mexicano, que considera tomado por los cárteles.

Trump comparó a esas organizaciones criminales con el Estado Islámico y reclamó una respuesta internacional más contundente contra ellas, en una intervención que sirvió también para presentar su campaña contra los cárteles como una nueva prioridad de la política exterior estadounidense.

Tras asegurar que su Administración busca "un cambio fundamental" en Cuba, país que tachó de "Estado fallido", la delegación cubana presente en el salón abandonó la sesión. 

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