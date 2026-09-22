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Mundo

Sánchez no acudirá a la recepción de Trump por la Asamblea General de la ONU al coincidir con un acto de agenda privada

Efe
22/09/2026 14:38
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d) durante su asistencia al Evento Partners for Multilateralism
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EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá a la recepción que ofrece este martes por la noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, coincidiendo con la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas al coincidir con un acto de agenda privada.

Fuentes gubernamentales confirmaron que Sánchez recibió la semana pasada la invitación para la tradicional recepción organizada por Trump, pero ya tenía la agenda llena para este martes 22 de septiembre.

El jefe del Ejecutivo asiste a la sesión de apertura del Debate General del 81º período de sesiones de la Asamblea General a las 15 horas, hora española y a las 20 horas asiste al homenaje a la activista feminista Gloria Steinem, fallecida este año.

A las 21 horas participa en un acto sobre protección de la infancia ante la Inteligencia Artificial y finalmente a las 22 horas, acude a un encuentro del grupo de defensores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre financiación al desarrollo.

Sánchez no tiene ningún acto público que coincida con el acto de Trump que comenzará a la 1 de la madrugada hora española, pero sí un acto privado que no aparece recogido en la agenda que cada día publica el Gobierno, según confirman a Europa Press fuentes de Moncloa.

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