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Mundo

Al menos dos muertos en un ataque masivo de drones contra Moscú y su región

Efe
20/09/2026 12:46
El presidente ruso, Vladimir Putin
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EFE
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Dos personas murieron y otras seis, entre ellas dos menores, resultaron heridas este domingo en la región de Moscú por un ataque ucraniano con drones en la principal jornada de las elecciones parlamentarias en Rusia, informaron las autoridades locales.

De acuerdo con el gobernador de la región de Moscú, Andréi Voroviov, las víctimas mortales son una mujer de 44 años y un hombre anciano que se encontraban en sus casas, cuando estas fueron atacadas por drones.

Según el alcalde de Moscú, Serguéi Sonianin, se trata del mayor ataque contra Moscú, en el que desde la jornada de ayer en las proximidades de la capital fueron derribados más de 1.600 drones, 450 de ellos.

Mark Rutte, durante su rueda de prensa de este lunes en Bruselas

Rutte cree que el ataque ruso contra un tren ucraniano cerca de Polonia es una muestra de desesperación

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"El mayor ataque con drones enemigos jamás perpetrado contra Moscú ha sido repelido", escribió Sobianin en redes sociales.

En el territorio de la capital, agregó, varios drones alcanzaron la refinería de petróleo y uno impactó contra un edificio residencial.

Según el regidor capitalino, el "ataque sin precedentes" buscaba perturbar las elecciones legislativas rusas, que comenzaron el viernes y concluirán esta noche.

"El enemigo fracasó", aseguró Sobianin.

Casi 450 vuelos fueron aplazados o cancelados en aeropuertos de Moscú por ataque de drones

Casi 450 vuelos fueron aplazados o cancelados este domingo en los aeropuertos moscovitas por uno de los mayores ataques con drones contra la región de Moscú y la capital rusa, informaron medios locales.

En el principal aeropuerto capitalino, Sheremétievo, fueron cancelados más de 30 vuelos y cerca de 250 fueron aplazados, de acuerdo con el diario Kommersant.

"Parte de los aviones que se dirigían a Sheremétievo fueron desviados a otros aeropuertos y llegarán a su destino cuando se levanten las restricciones", explicaron en el servicio de prensa de Sheremétievo.

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