El Gobierno danés confirma un acuerdo para la seguridad de Groenlandia con EEUU

Vista de una zona de Nuuk, la capital de Groenlandia EFE

El Gobierno danés confirmó esta medianoche que la semana que viene firmará con Estados Unidos y con el Gobierno de Groenlandia un acuerdo para "fortalecer la seguridad" en la isla ártica, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se llevará a cabo en Nueva York a partir del lunes 21 de septiembre.

"Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos prevén firmar un acuerdo la próxima semana que fortalece la seguridad en el Ártico y en la región norte del Atlántico", informa un comunicado difundido en la cuenta de X de la Oficina de la primera ministra danesa.

La primera ministra, Mette Frederiksen, celebró la "buena perspectiva" de un acuerdo que "fortalezca la seguridad en común" y que a la vez "reconozca la soberanía y la integridad territorial" de Dinamarca y el "derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación", según recoge el comunicado.

En la misma nota, el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, agregó que el acuerdo "reconoce los intereses" de la isla así como su "lugar en la cooperación internacional".

Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó el anuncio diciendo que el acuerdo permitirá el "control permanente" de la seguridad del territorio autónomo danés: "Este es un acuerdo de vida indefinida, no tiene fin", escribió el mandatario en su red Truth Social.

Ni Trump ni los gobiernos de Dinamarca o Groenlandia ofrecieron mayores detalles sobre el contenido del acuerdo ni sus implicaciones, pero el estadounidense aseguró que "ningún adversario" de Washington podrá tener presencia militar en la isla ni realizar inversiones sensibles sin la autorización expresa de la Casa Blanca.