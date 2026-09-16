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Mundo

México difunde la ficha de búsqueda del sospechoso del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte

Efe
16/09/2026 20:40
MEX2847. CUERNAVACA (MÉXICO), 15/09/2026.- Estudiantes sostienen pancartas durante una protesta este martes en Cuernavaca, en Morelos (México). Decenas de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marcharon para exigir justicia por el asesinato de su compañera, la española Claudia Tacoronte Aguilera, y denunciar una crisis de inseguridad que, aseguran, los hace sentirse vulnerables incluso dentro de las instalaciones universitarias. EFE/Alex Cruz
Estudiantes sostienen pancartas durante una protesta realizada el pasado martes en Morelos (México) 
EFE
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La Fiscalía del estado mexicano de Morelos (centro) difundió este miércoles una ficha de búsqueda contra Francisco Javier, señalado como el presunto responsable del asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte, de 21 años, asesinada el sábado en el municipio de Cuautla.

La ficha, publicada por la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, incluye por primera vez una imagen del sospechoso, quien es señalado como "probable responsable del delito de feminicidio", y solicita apoyo ciudadano para dar con su paradero.

La autoridad solo dio a conocer el nombre del sospechoso, ya que las leyes mexicanas protegen la identidad de las personas acusadas mientras enfrentan un proceso penal.

Fiscalía de Morelos
Cartel de búsqueda del presunto asesino de la estudiantes española
Fiscalía de Morelos

El hombre cuenta además con una orden de detención, según confirmó previamente el fiscal estatal, Fernando Blumenkron, quien indicó que las autoridades ya han efectuado búsquedas en distintos domicilios para intentar localizarlo.

La Fiscalía aún no ha informado del móvil del ataque ni de si hay razones de género para procesarlo como feminicidio, delito bajo el cual se investigan inicialmente las muertes violentas de mujeres en el país.

Tacoronte fue asesinada por arma blanca en Cuautla, municipio a una hora de Cuernavaca, a donde se había desplazado para acudir a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan en una manifestación para exigir justicia por el asesinato de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, este martes en Cuernavaca, Morelos (México). EFE/ Alex Cruz

Estudiantes mexicanos claman por seguridad tras asesinato de española Claudia Tacoronte

Más información

La joven había llegado a México a mediados de agosto para un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en Cuernavaca, a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

El caso ha generado una ola de indignación después de que se conociera que es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, después de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, casos que ya habían provocado protestas y paros estudiantiles en el estado. 

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