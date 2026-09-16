Berset reclama unidad europea tras la crisis migratoria de Ceuta

Personas migrantes este martes, en la playa El Trampolín de Ceuta EFE

El secretario general del Consejo de Europa, Alain Berset, puso este miércoles la crisis migratoria de Ceuta como ejemplo de la necesidad de que Europa sea capaz de abordar la migración de forma conjunta y advirtió de que las divisiones internas pueden ser aprovechadas desde el exterior.

"Un continente que no puede hablar de migración sin dividirse es un continente que otros pueden dividir", afirmó Berset en un discurso pronunciado en la Universidad de Zúrich (Suiza) y publicado por su organización, con sede en Estrasburgo (Francia), con motivo del 80 aniversario del histórico discurso de Winston Churchill sobre la unidad europea.

"Chișinău es la prueba de que podemos hablar de ello. Ceuta es la prueba de que debemos hacerlo", añadió, en referencia a la declaración sobre migración adoptada por consenso por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en la capital moldava.

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Berset recordó que "decenas de miles de personas" cruzaron hacia Ceuta en una sola jornada a finales de julio y que hubo "más de cien muertos". En la semana siguiente, lamentó, el debate europeo se centró solo en determinar responsabilidades.

El secretario general defendió que la respuesta a los desafíos europeos debe apoyarse en un marco jurídico y democrático sólido y pidió una mayor unidad ante las guerras y las tensiones geopolíticas.

En este sentido, respaldó al primer ministro canadiense, Mark Carney, quien ha sostenido que las potencias medias ya no pueden esperar a que las grandes potencias lleguen a acuerdos. "Tiene razón. Y Europa debería decirlo alto y claro", afirmó.

Añadió que los vínculos entre los países europeos "van más allá de la geografía" y se sustentan en la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho, valores que, según dijo, Canadá ha identificado igualmente desde la otra orilla del Atlántico.

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También defendió el rearme europeo ante una Rusia más agresiva y una menor presencia estadounidense en el continente, aunque advirtió de los riesgos de que un Gobierno extremista controle un Estado fuertemente armado.

"Las armas que fabricamos hoy sobrevivirán a los gobiernos que las han encargado", dijo, y reclamó que las fuerzas militares estén sometidas a una autoridad democrática.

Berset definió esa exigencia como "seguridad democrática", sustentada en tribunales independientes, elecciones transparentes, medios libres y capacidad para afrontar ciberataques, terrorismo e injerencias extranjeras.

El secretario general advirtió además de que los conflictos en Ucrania y Gaza, junto con las injerencias electorales y el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, están sometiendo a presión el orden jurídico europeo.

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Berset cerró su discurso evocando a Churchill y su descripción del Consejo de Europa como una "planta viva" destinada a crecer. Dijo que la organización está transformándose para responder a las nuevas amenazas y reforzar la anticipación y la alerta temprana.

"La tarea es construir lo que Europa necesita: un marco jurídico y democrático sobre el que pueda asentarse una seguridad europea duradera", concluyó.