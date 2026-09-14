Trump asegura que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a EEUU cuando termine el contencioso de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca el pasado 21 de julio Aaron Schwartz (Efe)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que el mundo entero tendrá que "devolver" dinero a su país cuando termine el "timo" de Ormuz, en referencia a las restricciones impuestas por Irán al paso de petróleo y otras mercancías por el estratégico estrecho en represalia a los bombardeos estadounidenses.

"El petróleo fluye por el estrecho de Ormuz. Los países de todo el mundo que no nos han ayudado deberían devolver el dinero a Estados Unidos cuando termine este timo de conflagración. Y lo harán", ha apuntado en un mensaje publicado en redes sociales.

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Trump ha atribuido además la inflación a su predecesor, Joe Biden, y ha subrayado que el elevado precio de los combustibles es "temporal". "Espero que todo el mundo sea consciente de que la subida de precios en Estados Unidos ha sido provocada por Joe Biden 'El Somnoliento' y la Administración Biden, no por Trump", ha planteado.

De hecho, ha asegurado que el precio del petróleo estaba más alto con Biden que ahora. "¡Y hemos evitado que Irán tuviera armas nucleares! Con la excepción temporal del petróleo, los precios están bajando en picado y el petróleo se desplomará como una piedra en cuanto el conflicto militar con Irán termine y no falta mucho", ha argumentado.

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Acuerdo de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que Irán quiere alcanzar un acuerdo de paz "rápido y a toda costa", y afirmó que está abierto a negociar el fin de la guerra con la República Islámica.

"La decadente nación de Irán quiere llegar a un acuerdo, rápido y a toda costa. Yo decidiré si Estados Unidos opta por negociar, una posibilidad a la que estamos abiertos", escribió el republicano en la red social Truth Social.

Estados Unidos lleva más de medio año en una guerra contra Irán que no ha logrado el objetivo declarado de derrocar al régimen de los ayatolás y que amenaza con pasar factura a los republicanos en las elecciones legislativas del 3 de noviembre por el aumento del precio de la gasolina derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz.