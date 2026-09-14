Rutte cree que el ataque ruso contra un tren ucraniano cerca de Polonia es una muestra de desesperación

Mark Rutte, durante su rueda de prensa de este lunes en Bruselas Olivier Hoslet (Efe)

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, afirmó este lunes que Rusia está “desesperada” después de que se registrara un ataque con un dron ruso contra un tren de pasajeros ucraniano cerca de la frontera con Polonia. “El ataque de contra un tren de pasajeros en Ucrania demuestra lo desesperado que se ha vuelto (el presidente ruso, Vladímir) Putin.

Cree que puede impedir que apoyemos a Ucrania y que puede socavar nuestra unidad. Se equivoca”, indicó Rutte durante una rueda de prensa en la sede de la Alianza Atlántica junto al primer ministro esloveno, Janez Jansa, con quien se reunió.

Rutte enfatizó que Rusia “sigue librando su brutal guerra de agresión contra Ucrania, con un coste astronómico para la propia Rusia, que registra más de 40.000 bajas al mes”, y que está “pasando apuros” y “lanzando ataques temerarios y peligrosos, incluso contra infraestructuras civiles cercanas al territorio de la OTAN”.

Recalcó que la respuesta de los aliados es “aumentar el apoyo a Ucrania para que disponga de lo necesario para defenderse”: “Nuestro compromiso con la defensa colectiva de la OTAN es inquebrantable. Siempre haremos lo que sea necesario para proteger cada centímetro del territorio aliado”, apostilló.

Un dron ruso impactó el pasado domingo en un tren ucraniano cerca de la frontera con Polonia, después de que por esa misma línea hubieran circulado en otro convoy el ex primer ministro británico Boris Johnson y varios altos funcionarios europeos.

“Lo ocurrido demuestra, en mi opinión, una vez más, que Rusia se está volviendo cada vez más temeraria a medida que continúa su terrible guerra contra Ucrania”, dijo el ex primer ministro neerlandés.

Sin querer entrar en “cuestiones de inteligencia”, Rutte indicó que el ataque tan cercano al territorio de la OTAN muestra “la desesperación de Putin y también su deseo de sembrar el miedo y el terror”. “Sea lo que sea lo que Putin piense conseguir con estos actos, no lo conseguirá”, subrayó.

Rutte también se refirió a la guerra híbrida de Rusia contra aliados y señaló que cuentan con todas las “opciones de respuesta que necesitamos”: “No siempre será visible ni público lo que hacemos.

Algunas acciones son públicas; otras no lo son por motivos que no siempre podemos revelar. Pero puedo asegurarles que contamos con todas las opciones de respuesta”, afirmó el secretario general de la OTAN.