Los combates contra los hutíes aumentan en la costa yemení del mar Rojo

Un cartel antiestadounidense en Teherán Abedin Taherkenareh (Efe)

Los combates se intensificaron en la provincia yemení de Taiz y en la costa occidental del país, con las fuerzas gubernamentales presionando a los combatientes hutíes cerca del estratégico estrecho de Bab al Mandeb con apoyo aéreo, según informaron residentes y fuentes militares del Gobierno.

Los enfrentamientos se desarrollan particularmente en una carretera, ahora cortada, que une el puerto de Moca, en el mar Rojo, con Aden, al tiempo que las interrupciones en las telecomunicaciones complican aún más el desplazamiento de la población.

La agencia de noticias oficial yemení informó de avances de las fuerzas armadas en la zona de Taiz desde el pasado domingo, cuando las tropas oficiales recapturaron posiciones en Jardad y avanzaron hacia Ghayl Bani Omar como parte de las operaciones en curso destinadas a expulsar a los insurgentes.

Avances

En los últimos días, los hutíes han protagonizado importantes avances en la costa yemení del mar Rojo y se han hecho con el control del estratégico estrecho de Bab al Mandeb, una vía marítima comercial de vital importancia y que ha cobrado aún más relevancia tras el bloqueo del estrecho de Ormuz tras el inicio de la guerra de Irán.

La ofensiva de los insurgentes, aliados de Teherán, ha provocado un repliegue de las fuerzas gubernamentales, que tratan de reorganizar sus filas para avanzar y recapturar posiciones frente a los hutíes.

Este lunes, los hutíes aseguraron haber atacado “con decenas de misiles y drones” una base aérea ubicada en el sur de Arabia Saudí, con “impacto preciso y directo”, en el contexto de la escalada en la que los insurgentes yemeníes se hicieron con toda la costa occidental del país del sur de la península Arábiga.

Silencio de Riad

Arabia Saudí, que interviene militarmente en el Yemen desde 2015, no comentó las afirmaciones hutíes, si bien la Defensa Civil saudí publicó en sus cuentas en las redes varias alertas de la Plataforma Nacional de Alerta Temprana en las provincias de Khamis Mushait y Abha, en el sur del reino árabe.

Se trata del tercer ataque declarado con misiles y drones de los hutíes contra instalaciones civiles y de energía saudíes desde que en agosto los rebeldes yemeníes proiraníes iniciaran su ofensiva en la que se hicieron con el control de toda la costa yemení hasta el estrecho de Bab el Mandeb.

Además, la incertidumbre sobre el futuro de la navegación por el estrecho de Ormuz persiste después de que Irán y Omán decidieran posponer indefinidamente la reunión prevista ayer en Salalah con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para abordar su reapertura parcial y provisional.

El aplazamiento de la reunión entre Irán y los países del Golfo aviva las dudas sobre el futuro de Ormuz

El motivo del aplazamiento del encuentro, al que estaban invitados Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Catar y Baréin –que junto a Omán componen el CCG–, además de Irak, es visto por expertos árabes como una falta de “consenso” y una señal de desconfianza en las intenciones de Irán sobre el futuro de la vía.

Esa perspectiva la refuerza el escueto mensaje en X con el que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, anunció el aplazamiento: la decisión se tomó “en aras del consenso”.

Al Busaidi, cuyo país es ribereño de Ormuz, dejó claro que Mascate y Teherán siguen “comprometidos a fomentar un diálogo que respalde la estabilidad y la cooperación duradera”, sin dar a conocer más detalles.

Objetivos del encuentro

El encuentro tenía como objetivo explicar a los demás países del CCG el contenido de un acuerdo alcanzado por Teherán y Mascate sobre el estrecho, por donde antes de la guerra pasaba un 20% del petróleo mundial.

Ese pacto estipula, entre otros puntos, el establecimiento por Irán y Omán de una ruta marítima alternativa y provisional en el estrecho, mientras que la reunión pretendía abordar con el resto de países un marco de cooperación para gestionar futuras crisis en la región, un objetivo que Teherán busca desde hace décadas para deshacerse de la influencia estadounidense en Oriente Próximo.

Pese a que sus exportaciones de petróleo y gas se han visto fuertemente afectadas por el cierre de Ormuz tras el inicio de la guerra, los países del CCG han dejado claro que no aceptarían ningún entendimiento que no respete el derecho internacional.

Tanto ese bloque árabe como Estados Unidos, su principal aliado occidental, insisten en que Ormuz es una vía marítima internacional de libre navegación, protegida por el derecho internacional, por lo que debe ser gestionada bajo el principio de paso en tránsito para garantizar el libre comercio energético sin interferencias ni bloqueos militares.

La guerra ha mostrado una clara “enemistad” de Irán hacia sus vecinos árabes, según han destacado estos países, después de que instalaciones civiles y de energía de todos fueran blanco de ataques iraníes y de actores alineados con Teherán.