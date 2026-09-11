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Mundo

El 25 aniversario del 11-S aviva las acusaciones a Riad de complicidad en los ataques

Unas imágenes de vídeo conocidas a principios de este mes resultan claves para la demanda contra Arabia Saudí

Efe
11/09/2026 22:40
Un agente de la Policía de Nueva York interpreta la melodía ‘Taps’ en el acto conmemorativo del 11-S
Un agente de la Policía de Nueva York interpreta la melodía ‘Taps’ en el acto conmemorativo del 11-S
Adam Gray (Efe)
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El 25 aniversario de los atentados del 11-S reavivó las acusaciones de supervivientes y familiares de las víctimas contra Arabia Saudí a cuenta de su supuesta complicidad en los ataques contra el World Trade Center y aumentó también las expectativas de que prospere una demanda que presentaron contra el reino wahabí.

 Durante el tradicional acto de lectura de nombres de las víctimas en Nueva York, varios familiares se saltaron el guion para denunciar a Riad.

 “A mi marido, Tom Strada: Se te echa de menos con cada día que pasa. Pero, ¿cómo es posible que hayan pasado 25 años y sigamos sin obtener justicia por el papel que desempeñó Arabia Saudí en su asesinato?”, aseguró Terry Strada, viuda de un hombre que falleció en los atentados a las Torres Gemelas y que fue la que empleó un tono más franco y contundente durante el evento

. Strada acusó además a las distintas Administraciones que han gobernado Estados Unidos (EEUU) desde 2001 de ignorar “a las familias del 11-S”, de “proteger a los saudíes” y de “retener pruebas”.

 Ella y los miles de personas que han presentado una demanda colectiva contra Riad argumentan que distintos Gobiernos y el FBI ocultaron material documental a los investigadores, a la comisión creada por el Congreso para analizar los atentados y a los propios demandantes. 

Pruebas

Las pruebas de las que habló tienen que ver principalmente con una de las piezas claves del caso; un hombre saudí llamado Omar al Bayoumi que vivió, supuestamente como estudiante de inglés, en EEUU entre 1994 y 2001 y que reside ahora en su país natal después de que el FBI no pidiera su extradición cuando fue retenido e interrogado en el Reino Unido después de los atentados.

 Al Bayoumi ayudó a alojar y brindó apoyo en California a dos de los cinco saudíes que después secuestraron el vuelo 77 de American Airlines que se estampó contra el Pentágono el 11 de septiembre de 2001.

 Ahora, unas imágenes en vídeo que se hicieron públicas a principios de mes pueden convertirse en un elemento clave para que avance la demanda contra Arabia Saudí, que no ha llegado aún a juicio.

 Los vídeos muestran que Al Bayoumi –al que, entre otros materiales, se le requisó un gráfico en el que aparecía un avión y unos cálculos de trayectoria de descenso– mantuvo contacto regular durante los años que vivió en EEUU con representantes del Ministerio de Asuntos Islámicos saudí y con Anwar al Awlaki, que acabaría siendo jefe de Al Qaeda en la península arábiga.

 Durante los interrogatorios negó haber tenido contacto alguno con estas personas e inicialmente dijo no conocer siquiera a los dos secuestradores a los que asistió en San Diego, Nawaf Al Hazmi y Khalid Al Mihdhar. 

La CIA avisó a la Casa Blanca de los planes de Al Qaeda durante años

La CIA advirtió durante años a la Casa Blanca sobre la amenaza que representaban Al Qaeda y su líder, Osama bin Laden, para EEUU, incluidos posibles atentados con aviones, pero no predijo los ataques del 11-S, según documentos desclasificados este viernes.

 La agencia publicó parcialmente 71 informes de inteligencia elaborados para los presidentes entre el 13 de febrero de 1998 y el 12 de septiembre de 2001, durante las Administraciones del demócrata Bill Clinton y del republicano George W. Bush, una divulgación que describió como el mayor ejercicio de transparencia sobre el 11-S.

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