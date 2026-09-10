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Mundo

Praga y Budapest, molestos por la ayuda de Bruselas a España para la crisis de Ceuta

Efe
10/09/2026 19:05
Los primeros ministros Andrej Babis, de República Checa, y Peter Magyar, de Hungría
Los primeros ministros Andrej Babis, de República Checa, y Peter Magyar, de Hungría
EFE
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La ayuda concedida esta semana por la Comisión Europea (CE) a España para hacer frente a la crisis migratoria en Ceuta ha causado malestar en la República Checa y en Hungría, según dejaron claro este jueves los respectivos jefes de Gobierno en una rueda de prensa en Bratislava.

"No está bien que Hungría pague un millón de euros al día de multa por haber defendido la frontera (externa) de Europa y otros primeros ministros reciban 200 millones de euros de la Comisión Europea cuando no han cumplido su obligación", dijo el primer ministro de Hungría, el conservador Péter Magyar, tras participar en una reunión del Grupo de Visegrado (integrado por su país, la República Checa, Polonia y Eslovaquia).

Magyar, que subió al poder en mayo pasado, aludió así a la multa impuesta a Hungría por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en 2024 por no cumplir con una sentencia anterior, de 2020, que exigía al Gobierno de Budapest que respetara el derecho comunitario sobre los procedimientos de concesión de protección internacional y de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

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Según el segundo dictamen, Budapest fue sancionada con 200 millones de euros y, además, debe pagar un millón de euros al día mientras siga sin cumplir con sus obligaciones en esta materia.

"No me sorprende que Péter Magyar esté enfadado porque tiene que pagar una multa de un millón de euros al día por haber parado la migración ilegal. ¿Y qué pasó con nuestro colega (Pedro) Sánchez?", dijo por su parte el primer ministro checo, el populista de derechas Andrej Babis.

Este político, cuyo partido (ANO) es uno de los integrantes con el español Vox el grupo Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, arremetió contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al preguntarse si había "invitado" a los migrantes con el fin de "sustituir a los españoles".

"¿Este (Sánchez) invitó a gente para sustituir a los españoles para ganar las elecciones? Y ahora nos hemos enterado de que obtiene 200 millones de euros", dijo el mandatario checo.

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El pasado miércoles, la CE concedió a España 114,7 millones de euros en concepto de financiación de asistencia de emergencia para hacer frente a esta crisis, monto que se suma a un apoyo financiero y operativo previo, dado por Bruselas como respuesta inmediata desde el primer día.

"Si Sánchez obtuvo 200 millones de euros por el hecho de no ser capaz de resolver la migración, esto es absurdo", insistió Babis, haciendo hincapié en la comparación con la situación húngara, que evidentemente planteó como injusta, sin en ningún momento referirse a las violaciones del derecho comunitario que motivaron la multa a Budapest.

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