La justicia noruega acepta el recurso del hijo de reina Mette-Marit en caso por violación

Marius Borg Hoiby hijo de la reina Mette-Marit EFE

El Tribunal de Apelación de Noruega aceptó este jueves el recurso de la defensa de Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit, condenado en junio a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias.

En el nuevo juicio, para el que aún no hay fecha, se estudiarán tanto la cuestión de la culpabilidad del joven, de 29 años, como la duración de la pena, así como la indemnización a las víctimas.

"El Tribunal de Apelación empezará inmediatamente con los preparativos del caso. No se ha fijado todavía cuándo se celebrará la vista ni es posible en este momento decir cuándo tendrá lugar", informó este organismo en un comunicado.

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Høiby, fruto de una relación anterior de la reina a su matrimonio con Haakon VIII, fue condenado en primera instancia por 34 de los 39 delitos de los que estaba acusado, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

Asimismo, fue condenado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas.

El joven, que ha reconocido tener problemas con el alcohol y las drogas, permanece en prisión preventiva desde febrero, porque la justicia cree que podría intentar contactar de nuevo a una de sus víctimas y violar la orden de alejamiento, como ya ha hecho en el pasado.

La justicia noruega le permite desde julio cumplir la preventiva en régimen de prisión domiciliaria con una tobillera electrónica.

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Høiby, que no forma parte de la Casa Real, debe permanecer en su casa en la residencia de Skaugum, salvo que tenga que salir por trabajo, estudios, tratamiento o visitas por enfermedad.

El joven recibió permiso para participar la víspera en el funeral del rey Harald V, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años.