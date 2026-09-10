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Mundo

Italia pospone la cumbre del MED5 en medio de tensiones con España tras la crisis de Ceuta

Agencias
10/09/2026 20:16
La primera ministra italiana
Archivo
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La reunión de ministros del Interior de los países del MED5, prevista para este mes de septiembre en Italia, ha sido pospuesta sine die, debido al clima de tensión entre Roma y Madrid desencadenado tras la crisis migratoria de Ceuta.

El foro MED5, integrado por España, Italia, Grecia, Malta y Chipre, reúne periódicamente a los responsables de Interior de los países del sur de Europa más expuestos a las rutas migratorias del Mediterráneo y otras vías de entrada hacia la UE.

La decisión se produce en pleno clima de tensión bilateral entre Roma y Madrid, aunque ninguna de las partes ha vinculado de manera explícita el aplazamiento con la actual coyuntura diplomática.

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La fricción entre ambos gobiernos se desató después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni reintrodujera controles fronterizos en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, tras la crisis migratoria registrada en Ceuta.

Como respuesta, y alegando razones de reciprocidad y seguridad interior, España adoptó semanas después medidas similares para las llegadas procedentes de Italia.

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El pasado 31 de agosto, el Gobierno de Italia decidió prorrogar durante dos semanas más los controles, alegando que "persisten los elementos" que motivaron la suspensión del acuerdo Schengen.

Las reuniones del MED5 se celebran con carácter rotatorio en cada uno de los cinco Estados miembros. En esta ocasión correspondía a Italia albergar la cita ministerial, cuya fecha queda ahora en el aire.

El aplazamiento deja así en suspenso una de las principales citas de coordinación entre los países mediterráneos de la UE en materia migratoria.

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