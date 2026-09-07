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Mundo

Merz y su Gobierno, bajo presión tras la victoria de AfD en Sajonia

El líder conservador admite que los partidos de la coalición están “profundamente consternados”

Efe
07/09/2026 23:16
El canciller alemán, Friedrich Merz, durante su intervención de este lunes en rueda de prensa
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EFE
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La presión sobre el canciller alemán, Friedrich Merz, y su Gobierno ha aumentado tras la arrolladora victoria de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) el pasado domingo en el estado federado de Sajonia Anhalt, que ha consternado a los partidos de la coalición.

“Estamos todos profundamente consternados. No habíamos esperado una derrota en estas dimensiones, aunque tenemos que aceptarla. Son las reglas de la democracia”, dijo Merz tras una reunión con la cúpula de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU).

Merz agregó que no se puede sencillamente pasar página y volver al orden del día cuando tantos electores votaron por un partido que “cuestiona de manera fundamental las instituciones democráticas y las reglas del juego en este país”. “Eso es algo que nos afecta y que me afecta a mí personalmente”, admitió el líder conservador.

AfD ganó los comicios con un 43,8% de los votos frente al 17,2% de la CDU de Merz, el 9,3% del Partido Socialdemócrata (SPD), el 8,9% de Los Verdes, el 8,6% de La Izquierda y el 5,3% de la izquierdista Alianza Sarah Wagenknecht (BSW). Cuando Merz asumió hace cuatro años la Presidencia de la CDU, se fijó como objetivo reducir a la mitad el caudal electoral de AfD.

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En Sajonia-Anhalt, sin embargo, la ultraderecha ha duplicado su resultado de las elecciones de 2021, mientras el de la CDU se ha reducido a la mitad. Merz aceptó que su partido ha sufrido “la peor derrota desde hace décadas” y a la vez salió al paso del debate sobre su futuro como canciller, al recordar que fue elegido para cuatro años, hasta 2029, aunque al mismo tiempo prometió que su partido y él no huirán de la responsabilidad.

Continuidad en el poder 

El canciller respondió así a quienes –entre políticos y medios de comunicación– se preguntaban ayer si el conservador puede mantenerse en el poder y si es realmente el líder adecuado para estos tiempos convulsos.

Merz prometió proteger los valores fundamentales consagrados en la Constitución ante el avance de la ultraderecha. “Los gobiernos y su política tienen que someterse siempre a votación, esa es la esencia de la democracia. Pero hay algo que no puede estar en discusión que son las reglas de nuestra convivencia y los valores de nuestra Constitución. Nuestras instituciones son firmes y estables”.

Comunicar mejor 

Merz, criticado por ser supuestamente poco empático, admitió que la popularidad del Gobierno de coalición de conservadores y socialdemócratas está en horas bajas y que quizás tenga que comunicar mejor para que los alemanes se sientan escuchados.

Sin embargo, dijo que, aunque había esperado resultados más rápidos en el impacto de las reformas del Ejecutivo, especialmente en volver a recuperar la competitividad económica, él y la coalición están convencidos del camino que han emprendido para sacar a Alemania de sus problemas estructurales y errores creados también bajo otros ejecutivos, aunque algunas medidas creen inquietud en la población.

No obstante, del lado del SPD no parece haber tanta convicción sobre el curso reformista, y el ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingeil, dijo que el resultado ha sido “una señal para Berlín” que obliga a reflexionar sobre algunos aspectos de los planes de reformas pactados.

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