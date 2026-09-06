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Mundo

Nepal y China sitúan en 1.372 los muertos doce días después de las devastadoras riadas

Efe
06/09/2026 13:04
Una mujer saca una foto a una de las pocas viviendas que resistió la riada de Nepal
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EFE
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Doce días después de las devastadoras riadas que asolaron la cordillera del Himalaya, el balance conjunto de víctimas en Nepal y la región del Tíbet (China) se sitúa en 1.372 fallecidos, mientras los masivos operativos de emergencia continúan la búsqueda de más de 5.500 desaparecidos a ambos lados de la frontera.

En Nepal, la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) actualizó este domingo su balance oficial a 1.341 víctimas mortales. Esta cifra supone un ligero descenso respecto a los 1.344 notificados en la víspera, una fluctuación que las autoridades atribuyen a la complejidad logística de las labores forenses y al continuo recuento de restos humanos parciales recuperados entre los escombros.

El número de personas cuyo paradero se desconoce en el país del Himalaya ha aumentado a 4.996. Entre los desaparecidos figuran al menos 589 ciudadanos extranjeros, incluidos dos españoles. La identificación sigue siendo el mayor desafío, hasta el momento, el Gobierno nepalí solo ha podido entregar 98 cuerpos a sus respectivas familias.

Por su parte, en la vecina región china del Tíbet, también duramente golpeada por la avalancha de lodo y rocas del pasado 26 de agosto, las autoridades mantienen su último balance sin cambios, con 31 fallecidos y 531 personas todavía sin localizar.

Momento del rescate de un ciudadano chino once días después de la riada de Nepal

Dos personas rescatadas vivas en Nepal en el undécimo día tras la riada

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Pese al tiempo transcurrido desde el desastre, las esperanzas en la "zona cero" se han reavivado en los últimos días tras el hallazgo con vida de cuatro personas. El sábado, los equipos rescataron a Chandrika Shrestha, una mujer de 64 años que sobrevivió once días sepultada por una gruesa capa de lodo en su vivienda del mercado de Betrawati (Nuwakot).

Horas antes, un ciudadano chino fue extraído con vida tras pasar once días atrapado en un túnel de la central hidroeléctrica Upper Trishuli-1 (Rasuwa). Estos dos exitosos operativos se suman a la liberación el viernes de otros dos trabajadores que pasaron diez días sepultados en una galería de la cercana central Trishuli 3A.

El Gobierno nepalí mantiene un despliegue sin precedentes con 21.465 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad (Ejército, Policía y Fuerza Armada) operando sobre el terreno. Estas labores han permitido auxiliar y poner a salvo hasta el momento a 13.104 personas.

Según el último informe oficial, 6.075 heridos han recibido atención médica, mientras que 3.652 desplazados permanecen alojados en 39 centros de acogida provisionales distribuidos en distritos castigados como Rasuwa, Nuwakot y Dhading. 

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