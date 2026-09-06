El secretario de Energía de EEUU niega un acuerdo nuclear con Irán

Una mujer pasa por delante de un cartel antiestadounidense en Teherán Abedin Taherkenareh (Efe)

El secretario de Energía de Estados Unidos (EEUU), Chris Wright, afirmó este domingo que su Gobierno podría no alcanzar un acuerdo nuclear con Irán y optar por destruir las capacidades del país para desarrollar armas atómicas.

El funcionario agregó que la posibilidad de lograr un pacto con Teherán podría quedar aplazada hasta la llegada de una nueva Administración estadounidense.

Las declaraciones de Wright llegaron después de que Irán bombardeara un buque estadounidense en el estrecho de Ormuz, en respuesta a los ataques de EEUU a unos barcos petroleros iraníes este pasado sábado.

Estas nuevas hostilidades se producen mientras se disparan los precios de los combustibles debido a la guerra, iniciada hace ya más de seis meses y que ha interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial antes del conflicto.

Conversaciones

Washington y Teherán han mantenido conversaciones directas e indirectas por meses para llegar a un acuerdo que termine con el conflicto.

En junio, ambos países firmaron un memorando de entendimiento que abrió un nuevo proceso de diálogo y contemplaba medidas sobre las reservas iraníes de uranio enriquecido y su reducción bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque las conversaciones no han desembocado en un acuerdo nuclear definitivo.

En EEUU, el precio promedio de la gasolina registró el récord histórico de unos 4,14 dólares por galón (3,785 litros) este pasado fin de semana, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La organización relacionó esta subida de los precios con “la persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz, que ha impulsado el precio del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril”.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que había atacado a tres barcos petroleros en “rutas no autorizadas” en el estrecho de Ormuz y tres embarcaciones vinculadas a Washington en “otras áreas”, según informó la agencia iraní Fars.

Misiles balísticos

El comunicado de la agencia Fars detalla que la Fuerza Aeroespacial iraní también atacó con misiles balísticos un portaaviones y un destructor de la Armada de Estados Unidos como respuesta a las agresiones del Ejército norteamericano a tres petroleros iraníes.

Según la radiotelevisión estatal iraní ‘IRIB’, la Armada de la república islámica advirtió a todos los buques en el golfo Pérsico o cerca del estrecho de Ormuz que “se abstengan de realizar cualquier movimiento sospechoso destinado a transitar por vías marítimas no autorizadas. De lo contrario, serán atacados”.