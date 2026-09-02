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Mundo

UE y OTAN aumentan la presión a Moscú tras el ataque de Leipzig

La Comisión recibe otra solicitud de pago a Ucrania para cubrir sus defensas aéreas, petición que tendrá que estudiar

Efe
02/09/2026 23:09
Rutte y Von der Leyen comparecen en rueda de prensa tras su reunión de este miércoles en Bruselas
Rutte y Von der Leyen comparecen en rueda de prensa tras su reunión de este miércoles en Bruselas
Olivier Hoslet (Efe)
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La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguraron este miércoles que la presión contra Rusia continuará e incluso “aumentará”, después del ataque híbrido con drones en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig atribuido a Moscú. 

“Europa y la OTAN no solo mantendrán la presión sobre Rusia, sino que la aumentarán. Y no nos detendremos, no hasta que Rusia deje de bombardear y matar a niños, hombres y mujeres inocentes en Ucrania”, dijo Von der Leyen tras una reunión con Rutte en la sede de la CE en Bruselas .

 Según Von der Leyen, lo ocurrido en Leipzig “marca una nueva escalada en suelo de la Unión Europea (UE) atribuible directamente a Rusia” y forma parte de una serie de incidentes que constituyen una “nueva normalidad” que exige a los europeos “dar un paso al frente”.

 Esos incidentes son “cada vez más peligrosos: incursiones recurrentes en nuestro espacio aéreo, drones que paralizan nuestros aeropuertos, interferencias en nuestras infraestructuras críticas. Los europeos nos enfrentamos a la dura realidad de que esta es la nueva normalidad. Debemos dar un paso adelante. Y eso significa estar preparados para responder a la temeridad de Rusia con mayor rapidez y eficacia”, dijo.

 En ese contexto, indicó que hay que considerar que las infraestructuras cotidianas de la UE son “objetivos de primera línea” y por tanto deberán ser protegidas. Asimismo, aseguró que la UE apoyará a “cualquier Estado miembro que sea objetivo de Rusia” e indicó que Europa “ya cuenta con equipos de respuesta rápida capaces de hacer frente a este tipo de ataques” tanto dentro como fuera de la UE.

 Por otro lado, Von der Leyen anunció que la UE recibió una nueva solicitud de pago a Ucrania por valor de “varios miles de millones de euros” y que cubriría sus defensas aéreas, incluidos los sistemas de defensa aérea Patriot PAC-3. Una petición que los Estados miembro “están examinando” y que “avanza en la dirección correcta”.

 Por último, valoró la cooperación con la OTAN y dijo que Europa “debe movilizar sus capacidades de defensa con mayor celeridad” y que hace falta “un sistema de alerta más rápido e integrado en toda Europa” y “ser capaces de interceptar las amenazas con mayor rapidez”.

 Por su parte, Mark Rutte indicó que no solo es necesario “que la industria dé un paso al frente”, con nuevas fábricas o líneas de producción adicionales, hay que “facilitar la cooperación entre empresas del sector”, dentro de Europa y en toda la Alianza.

 Rutte dijo además que se están viendo “más drones y misiles penetrando en nuestro espacio aéreo a lo largo del flanco oriental, lo que aumenta el riesgo”. “Los peligros que plantea Rusia son evidentes, y trabajamos para proteger a nuestra población. Si Rusia cree que las amenazas nos dividirán, o si piensa que nos disuadirán de apoyar a Ucrania, se equivoca”, subrayó. 

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